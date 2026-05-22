Final Four Euroleague 2026: Ξεκινούν οι ημιτελικοί στο στολίδι της Ευρώπης

Χιλιάδες φίλαθλοι της Ρεάλ, της Βαλένθιας και της Φενέρμπαχτσέ κατέφτασαν σε Καλλιμάρμαρο και Θησείο για να μεταφερθούν στο ΟΑΚΑ

Χάρης Γκίκας

Μία «ανάσα» από την έναρξη του Final Four της Euroleague στην Αθήνα (22-24 Μάη), εκεί όπου Ολυμπιακός, Φενέρ, Ρεάλ και Βαλένθια θα παλέψουν για την κούπα, χιλιάδες φίλαθλοι κατέφτασαν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη «γιορτή του μπάσκετ» στο ΟΑΚΑ.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ είναι δρακόντεια καθώς περίπου 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για την αποφυγή επεισοδίων και τη μετακίνηση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Η μεταφορά των φιλάθλων των ομάδων στον χώρο διεξαγωγής του Final Four γίνεται υπό την καθοδήγηση της ΕΛΑΣ και από συγκεκριμένους σταθμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται εξ΄ ολοκλήρου για τον σκοπό αυτό.

Οι φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ αναχώρησαν για το ΟΑΚΑ από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Θησείο, ενώ οι οπαδοί της Βαλένθιας και της Ρεάλ Μαδρίτης με λεωφορείο από το Καλλιμάρμαρο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στον σταθμό «Θησείο» του Ηλεκτρικού από όπου και θα ξεκινήσουν οι συρμοί που θα τους μεταφέρουν στον σταθμό «Ειρήνη» και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο γήπεδο. Οι συρμοί ξεκίνησαν να αναχωρούν από το Θησείο από τις 14:00 το μεσημέρι.

Η παρουσία της ΕΛΑΣ στο σημείο είναι έντονη με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στους φίλαθλους πριν την επιβίβαση στο τρένο.

Στο σημείο βρίσκεται και αστυνομικός διευθυντής ο οποίος ενημερώνει τους φιλάθλους της τουρικής ομάδας για το πώς θα γίνει η μετακίνησή του στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι της Βαλένθιας και της Ρεάλ Μαδρίτης αναχώρησαν από το Καλλιμάρμαρο με λεωφορείο.

Το Championship Game Press Conference θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12:00: Η συνέντευξη τύπου των φιναλίστ του μεγάλου τελικού θα γίνει στην αίθουσα τύπου του ΟΑΚΑ, όπως και οι συνεντεύξεις αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων της Παρασκευής και της Κυριακής.

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να λειτουργήσουν όλα στην εντέλεια, να μη συμβεί το παραμικρό και την Κυριακή το βράδυ άπαντες να κάνουν όλοι λόγο για την αρτιότερη διοργάνωση στην ιστορία της Euroleague.

«Δρακόντεια» και νέα μέτρα ασφαλείας

Μάλιστα, λόγω της αυστηρής ελληνικής νομοθεσίας και για την αποφυγή επεισοδίων, η EuroLeague εφαρμόζει ένα νέο σύστημα ονομαστικών εισιτηρίων και κατανομής.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων έπρεπε να δηλώσουν την ομάδα που υποστηρίζουν στην πλατφόρμα της Euroleague. Με βάση αυτή τη δήλωση, η διοργάνωση προχωρά σε ίση κατανομή των οπαδών των 4 ομάδων σε συγκεκριμένες ζώνες («πέταλα» και κερκίδες) του Telekom Center, ώστε να είναι διαχωρισμένοι και να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Τα ονομαστικά εισιτήρια θα γίνουν διαθέσιμα για λήψη στις 20 Μαΐου στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

Η είσοδος στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα επιτραπεί μόνο με την επίδειξη του ονομαστικού εισιτηρίου και της ταυτότητας/διαβατηρίου που να ταυτίζεται απόλυτα με τα στοιχεία του εισιτηρίου.

