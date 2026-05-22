Απίστευτες εικόνες: Αυτοκίνητο εισβάλλει σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη - Βίντεο

Το δημοφιλές Olive Branch Cafe στη Νέα Ορλεάνη αναγκάστηκε να κλείσει την Τετάρτη (20 Μαΐου), αφού ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε μέσα στην τραπεζαρία του εστιατορίου.

«Είναι θαύμα που δεν τραυματίστηκε κανείς», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Ράστι Ότρι. «Είναι θαύμα που δεν έχασε τη ζωή του κανείς».

Ο ιδιοκτήτης είπε ότι το ατύχημα συνέβη γύρω στις 2:50 μ.μ. τοπική ώρα όταν περίπου 15 πελάτες και μέλη του προσωπικού βρίσκονταν στο εστιατόριο.

Το συγκλονιστικό ατύχημα καταγράφηκε από την εσωτερική κάμερα ασφαλείας του εστιατορίου.

Δείτε στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας το αυτοκίνητο να συντρίβεται πάνω σε ένα εστιατόριο μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους πελάτες που έτρωγαν το μεσημεριανό τους.