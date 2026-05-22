Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης δύο Έλληνες, μετά το περιστατικό στην Αγία Σοφία τον περασμένο Απρίλιο, όταν ανήρτησαν σημαία με βυζαντινό δικέφαλο αετό και φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Την ετυμηγορία της για την υπόθεση εξέδωσε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 10 μηνών στους δύο Έλληνες που είχαν συλληφθεί στην Αγία Σοφία στις 9 Απριλίου, όπως μεταδίδει το κυπριακό sigmalive.com.

Η ποινή συνοδεύεται από πενταετή αναστολή, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταδικασθέντες δεν θα οδηγηθούν στη φυλακή και μπορούν να αποχωρήσουν κανονικά από τη χώρα. Αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Οι δύο Έλληνες, μέλη πενταμελούς τουριστικής ομάδας, είχαν μεταβεί στο μνημείο κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον επάνω όροφο της Αγίας Σοφίας, ένας από τους δύο άνοιξε σημαία που έφερε τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος», ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μαζί.

Πρόκειται για μια 42χρονη που διαμένει σε χωριό της Σπάρτης και για τον εξάδελφό της από την Αυστραλία, που επισκέφτηκε την πατρίδα του και μαζί έκαναν το ταξίδι που επιθυμούσαν, στην Κωνσταντινούπολη.

Το Newsbomb είχε επικοινώνησε με συγγενικό τους πρόσωπο στη Σπάρτη που ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο οποίος μας τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς η 42χρονη γυναίκα έχει πίσω της μια δύσκολη προσωπική διαδρομή, καθώς για περίπου δέκα χρόνια ήταν κατάκοιτη, δεν μπορούσε να περπατήσει και επανήλθε έπειτα από μακρά περίοδο φυσικοθεραπειών.

Όπως είχε δηλώσει, η κίνησή τους δεν είχε σκοπό να προκαλέσει, αλλά να εκφράσει την περηφάνια τους για την καταγωγή και την πίστη τους. Όπως είπε, η γυναίκα είναι αυτοδημιούργητη, διατηρεί γραφείο στη Σπάρτη και χαρακτηρίζεται από το περιβάλλον της ως καλός χαρακτήρας, με αγάπη για την παράδοση, «λίγο αγαθή» όμως, όπως σημειώνει. Ο εξάδελφός της, ως Έλληνας της διασποράς, έχει ιδιαίτερα αισθήματα για την ελληνική ιστορία και σίγουρα δεν φανταζόταν ότι θα ήταν κάτι κακό, παράνομο ή προκλητικό αυτό που έκαναν.

«Δεν έχουν μπλεχτεί σε καμία εθνικιστική οργάνωση ούτε είχε δώσει ποτέ δικαιώματα η εξαδέλφη μου», τονίζει ο συγγενής της στο Newsbomb.

Παράλληλα, είχε απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών να κινηθούν άμεσα, ώστε να επιστρέψουν οι δύο συλληφθέντες στη χώρα. «Το σημαντικό είναι να μην τους βασανίσουν», είχε αναφέρει.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από το σύστημα ασφαλείας της Αγίας Σοφίας και ακολούθησε η επέμβαση των τουρκικών αρχών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης με την κατηγορία της «προσβολής τμήματος του πληθυσμού».

