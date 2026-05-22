Βουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές με 155 «όχι» - Ποιος απείχε

Νωρίτερα είχαν αποχωρήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η ολομέλεια της Βουλής

  • Η Βουλή απέρριψε με 155 «όχι» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις υποκλοπές, μετά από θυελλώδη συζήτηση.
  • Η κυβέρνηση ζήτησε την αύξηση του απαιτούμενου αριθμού ψήφων από 120 σε 151, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, γεγονός που προκάλεσε την αποχώρηση της αντιπολίτευσης, εκτός από την Πλεύση Ελευθερίας.
  • Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας και έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης υποκλοπών και την εθνική ασφάλεια.
  • Η Πλεύση Ελευθερίας παρέμεινε στη διαδικασία, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών συνδέθηκε με πολιτικές ευθύνες και ζητήματα δημοκρατίας από τους ομιλητές.
Απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με 155 «όχι», αφού προηγήθηκε θυελλώδης συζήτηση. Υπερψήφισαν την πρόταση 6 βουλευτές.

Από την ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, ενώ υπέρ της πρότασης ψήφισαν τελικά τα μέλη της ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής (πρώην ΝΙΚΗ), Νίκος Παπαδόπουλος. Σημειώνεται ότι ο κ. Βλάχος απουσίαζε και από τη χθεσινή ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να ανακύπτει ερώτημα σχετικά με τη στάση του βουλευτή.

Αποχώρησε η αντιπολίτευση, εκτός από την Πλεύση – Πυρά από τους αρχηγούς των κομμάτων

Σημειώνεται ότι στην έναρξη της συζήτησης, η κυβέρνηση ζήτησε να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να υπερψηφιστεί η πρόταση και όχι 120, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης και τελικά την αποχώρηση των κομμάτων πλην της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της ΝΔ θα ηττηθεί».

Νωρίτερα μάλιστα, έθεσε θέμα «εθνικής προδοσίας», αναφέροντας: «Ο Μητσοτάκης πρέπει να έρθει και να μας απαντήσει πότε έμαθε για το Predator. Τι εντολές έδωσε μετά που έμαθε την υπόθεση; Ζήτησε έρευνα; Η μη διερεύνηση ήταν επιχειρησιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορεί να έχουν διαρρεύσει; Αν όχι πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια; Ενημερώσατε πρόσωπα ότι είχαν στοχοποιηθεί; Ελέγχθηκαν οι συσκευές τους; Αν δεν ελέγχθηκαν πώς μπορεί να αποκλειστεί η διαρροή; Ενημερώθηκε το ΚΥΣΕΑ; Αν όχι πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή;

Στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει «πώς δικαιολογούνται 10.000 άρσεις απορρήτου κάθε χρόνο. Πώς στοιχειοθετούνται τέτοιες πράξεις που δε γράφουν κουβέντα που να εξηγούν τη συνδρομή λόγων εθνικής ασφάλειας».

«Πείτε μας, η ΕΥΠ και η ΕΛΑΣ δε συνεργάζονται με ιδιώτες για να προμηθεύονται συστήματα παρακολούθησης; Ποιες είναι οι εταιρείες και οι ιδιώτες; Τι συστήματα έχει σήμερα η ΕΥΠ, η ΕΛΑΣ, το κράτος. Πώς δίνονται εγκρίσεις για τέτοια συστήματα; Η αλήθεια που κρύβετε είναι ότι αυτό που ονομάζετε κράτος δικαίου είναι το κράτος της ασυδοσίας. Είναι το κράτος που νομιμοποιεί την περιστολή δικαιωμάτων», τόνισε μεταξύ άλλων ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στα στελέχη της ΝΔ που φέρονται να έχουν παρακολουθηθεί, είπε: «Για ποιο λόγο μεγαλόσχημοι υπουργοί δεν έχουν τολμήσει να πάνε στην δικαιοσύνη να μάθουν ποιοι και γιατί τους παρακολούθησαν; Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, Δένδιας, Κικίλιας, Χατζηδάκης, Κεφαλογιάννη, Γεραπετρίτης, Σκέρτσος, Χρυσοχοΐδης., Πολύ απλά γιατί είναι είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι», τόνισε ο κ. Φάμελλος προσθέτοντας τη φράση: «Σας ρίχνω το ανάθεμα!»

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε αναλυτικά στην υπόθεση των υποκλοπών καταγράφοντας όλα τα στάδια της υπόθεσης και της εμπλοκής πολιτικών προσώπων και ιδιωτών.

«Όποιος καταλύει τη δημοκρατία προδίδει την πατρίδα. Πατριδοκάπηλοι ήταν οι συνταγματάρχες της Χούντας», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπενθυμίζοντας ότι κατά τη θητεία της ως προέδρου της Βουλής εκκίνησε τη διαδικασία για το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου.

«Όποιος αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει την αλήθεια», τόνισε, μπαίνοντας στο θέμα των υποκλοπών. «Η υπόθεση των υποκλοπών πράγματι αφορά την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό περιμένω να έρθουν εδώ οι υπ. Εξωτερικών και Άμυνας που ήταν κι αυτοί παρακολουθούμενοι», ανέφερε.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δε θα αποχωρήσει από τη διαδικασία ώστε να σταθεί απέναντι στη ΝΔ σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

