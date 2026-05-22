Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί οίκτο, λυπάμαι βαθιά»

Snapshot Η βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι η λέξη «οίκτος» εκφράζει σύντομα και ακριβώς τα συναισθήματά της.

Η Κανέλλη σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι η συμπεριφορά της Κωνσταντοπούλου προκάλεσε έντονη αντίδραση ακόμα και σε άλλους βουλευτές.

Τόνισε την ανθρώπινη δυσκολία να βλέπει κανείς να «βγαίνει ο κακός εαυτός» κάποιου. Snapshot powered by AI

Η Λιάνα Κανέλλη, η οποία φιλοξενήθηκε στην τηλεόραση του Action, σχολίασε την στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η βουλευτής του ΚΚΕ, ανέφερε πως η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας της προκαλεί «οίκτο» και πως λυπάται βαθιά.

«Λυπάμαι βαθιά. Λυπάμαι. Αυτό που βλέπω μου προξενεί οίκτο. Δεν θα ερμηνεύσω τα συναισθήματά μου. Είπα και ελάλησα. Σας έχω πει, δεν καταναλώνω παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα. Η λέξη οίκτος είναι λιγότερη από ένα δευτερόλεπτο» ανέφερε λιτά η κ. Κανέλλη.

Μετά από παρατήρηση των δημοσιογράφων πως η κ. Κωνσταντοπούλου κατάφερε και «έβγαλε από τα ρούχα της» και την κ. Κομνηνάκα η κ. Κανέλλη ρώτησε: «Δεν σας προξενεί λύπη αυτό; Ποιος από εσάς, του αρέσει να φτάνεις να σου βγαίνει ο κακός σου εαυτός; Σας αρέσει;».