Final Four Euroleague 2026: Ξεκίνησαν για το Telekom Center Athens οι φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ

Όλα έτοιμα για την έναρξη του Final Four της φετινής Euroleague που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ είναι δρακόντεια καθώς περίπου 4.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για την αποφυγή επεισοδίων και τη μετακίνηση των φιλάθλων στο γήπεδο.

Η μεταφορά των φιλάθλων των ομάδων στον χώρο διεξαγωγής του Final Four γίνεται υπό την καθοδήγηση της ΕΛΑΣ και από συγκεκριμένους σταθμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται εξ΄ ολοκλήρου για τον σκοπό αυτό.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στον σταθμό «Θησείο» του Ηλεκτρικού από όπου και θα ξεκινήσουν οι συρμοί που θα τους μεταφέρουν στον σταθμό «Ειρήνη» και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο γήπεδο. Οι συρμοί ξεκίνησαν να αναχωρούν από το Θησείο από τις 14:00 το μεσημέρι.

Η παρουσία της ΕΛΑΣ στο σημείο είναι έντονη με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στους φίλαθλους πριν την επιβίβαση στο τρένο.

Στο σημείο βρίσκεται και αστυνομικός διευθυντής ο οποίος ενημερώνει τους φιλάθλους της τουρικής ομάδας για το πώς θα γίνει η μετακίνησή του στο γήπεδο.

