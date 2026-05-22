Αλέξης Τσικόπουλος: «Απορώ πώς δεν τον είδαν τόσους μήνες» - Τι λέει διασώστης στο Newsbomb

Snapshot Η σορός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου εντοπίστηκε μετά από πέντε μήνες στις 4 Ιουνίου 2026 στην περιοχή Τζιτζιφέ Αποκορώνου, κοντά σε σημείο όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από βοσκό που είδε τα παπούτσια του και ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ η αναγνώριση έγινε από τα ρούχα που φορούσε.

Η περιοχή όπου βρέθηκε η σορός είχε πυκνή βλάστηση και ήταν δύσβατη, παρά τη γειτνίαση με κατοικημένη περιοχή και ταβέρνα.

Τα αίτια θανάτου θα καθοριστούν από τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις, χωρίς να έχουν αποκλειστεί αυτοκτονία ή άλλο ενδεχόμενο.

Ο 33χρονος γιατρός εξαφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, με τις έρευνες να συμμετέχουν αστυνομία, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, εθελοντές και κατοίκους.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έπεσε η αυλαία στις αναζητήσεις για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στα Χανιά, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και τους οικείους του που ήλπιζαν να ήταν καλά κι απλώς να είχε... εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Τελικά, ο 33χρονος γιατρός εντοπίστηκε νεκρός, στην ευρύτερη περιοχή όπου διεξάγονταν οι έρευνες και το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη του.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Τζιτζιφέ Αποκορώνου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, Χρήστος Ράμμος, περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου, σε ένα σημείο με πυκνή βλάστηση και δύσβατο έδαφος.

Όπως τόνισε «η σορός του Αλέξη βρέθηκε στην περιοχή Τζιτζιφές, γύρω στα 3 με 3,5 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που είχαμε εντοπίσει το αυτοκίνητό του. Κοντά σε αστικό τόπο, δηλαδή κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, από κάτω ακριβώς, σε μια δύσβατη περιοχή, καλυμμένη με κλαδιά, βάτα και ουσιαστικά με πυκνή βλάστηση».

«Είδε παπούτσια ο βοσκός και κάλεσε την Αστυνομία»

Για το γεγονός ότι παρότι βρισκόταν κοντά σε σημείο που πηγαινοερχόταν κόσμος, ο κ. Ράμμος είπε ότι «είναι λογικό μετά από πέντε μήνες να τον σκεπάσουν τα χόρτα και, απ’ ό,τι μας είπε ο βοσκός (σ.σ.: που τον εντόπισε), είδε τα παπούτσια του στην αρχή και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία γιατί φοβήθηκε, κι έτσι έγινε η αναγνώριση.

Ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ αποκαλύπτει ακόμη ότι αρχικά τον αναγνώρισαν από τα ρούχα που φορούσε ο 33χρονος. «Μιλήσαμε αργά το βράδυ με τον Αστυνομικό Διευθυντή της περιοχής και μας είπε ότι τα ρούχα που φορούσε ήταν τα ίδια με την περιγραφή του όταν εξαφανίστηκε, οπότε κατάλαβε ότι ήταν εκείνος» είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του γιατρού ταξιδεύει στην Κρήτη για να γίνει κι επίσημα η αναγνώριση του 33χρονου και να παραλάβουν τη σορό του για να προχωρήσουν στην ταφή του, όταν ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

«Ήταν δίπλα από ταβέρνα, απορώ πώς δεν τον είδαν τόσους μήνες»

Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Ράμμος εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι η σορός δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα, παρά το ότι το σημείο βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή. «Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς οι κάτοικοι του χωριού εκεί δεν είδαν κάτι τόσο καιρό. Ακριβώς στα 20 μέτρα είναι μια ταβέρνα που γίνεται χαμός. Υπάρχουν σίγουρα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», επισημαίνει.

Όσον αφορά στα αίτια θανάτου του 33χρονου, ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ κρατά επιφυλακτική στάση, ξεκαθαρίζοντας πως τις απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. «Όσον αφορά στο εάν είναι αυτοκτονία ή κάτι άλλο, θα μας το πει ο ιατροδικαστής. Εάν τελικά έχει στον λαιμό έναν βρόγχο με σκοινί, όπως λένε, αυτό θα το δείξει η εξέταση, αλλά ας περιμένουμε το πόρισμα», κατέληξε.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 33χρονος γιατρός, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν χαθούν τα ίχνη του είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του, λέγοντάς του πως δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας του να ταξιδέψει στην Κρήτη.

Λίγες ώρες αργότερα χάθηκε κάθε επαφή μαζί του, με την οικογένειά του να ενημερώνει άμεσα τις Αρχές. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή του Αποκόρωνα, γεγονός που οδήγησε τις έρευνες στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι έρευνες και ο εντοπισμός της σορού

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 33χρονου, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, εθελοντών του ΟΦΚΑΘ και κατοίκων της περιοχής. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από το σημείο όπου είχε βρεθεί το όχημά του, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και drones για την κάλυψη δύσβατων περιοχών.

Ωστόσο, η σορός εντοπίστηκε τελικά περίπου 3,5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκείνο, σε περιοχή με πυκνή βλάστηση, κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Τζιτζιφέ.

