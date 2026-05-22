Οι «Ολυμπιακοί του ντόπινγκ» στο Λας Βέγκας: Είναι «ηλίθιοι» και «κλόουν» ή το πείραμα θα βοηθήσει;

Οι «αγώνες», οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου, έχουν προκαλέσει ήδη τεράστιες αντιδράσεις

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αθλητές βουτούν στον Σηκουάνα για την εκκίνηση του μαραθωνίου κολύμβησης ανδρών 10 χλμ., στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024, στο Παρίσι της Γαλλίας.

Καθώς αθλητές συγκεντρώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λας Βέγκας για τους πρώτους «Ολυμπιακούς Αγώνες με στεροειδή», στους οποίους όχι απλά επιτρέπεται αλλά ενθαρρύνεται η χρήση φαρμάκων βελτίωσης της απόδοσης, οι φαρμακευτικές εταιρείες σπεύδουν να προωθήσουν μια νέα γενιά «θεραπειών».

Με τη συμμετοχή 42 αθλητών από όλο τον κόσμο που θα διαγωνιστούν στην κολύμβηση, τον στίβο και την άρση βαρών, οι «Ενισχυμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες», οι οποίοι θα διεξαχθούν με την υποστήριξη του γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, διοργανώνονται από την Enhanced Group, μια νεοφυή εταιρεία αθλητικής απόδοσης και ιατρικής καινοτομίας που προωθεί τεχνολογίες βελτίωσης της υγείας, η οποία υποστηρίζεται από μέλη του κινήματος «Make America Great Again» (MAGA).

Paris Olympics Weightlifting

Η Κρισμέρι Σαντάνα Πεγκέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία αγωνίζεται στον αγώνα άρσης βαρών γυναικών άνω των 81 κιλών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, την Κυριακή 11 Αυγούστου 2024, στο Παρίσι της Γαλλίας.

Ωστόσο, όπως είναι φυσικό οι αθλητικές οργανώσεις αντέδρασαν σκληρά στην είδηση των αγώνων. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, χαρακτήρισε τους «Ενισχυμένους Ολυμπιακούς Αγώνες» ως μια «ανοησία», χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» τους αθλητές που θα συμμετάσχουν. Από την πλευρά του, ο Τράβις Τάιγκαρτ, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA), χαρακτήρισε τους αγώνες ως μια «επικίνδυνη παράσταση κλόουν», ενώ αρκετοί αθλητές έχουν εκφράσει ηθικές και υγειονομικές ανησυχίες σχετικά με αυτούς.

Οι αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου, δεν θα θεωρηθούν ίσοι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ούτε σε μέγεθος ούτε σε θέαμα. Να σημειωθεί ότι κανένα πιθανό παγκόσμιο ρεκόρ που θα σημειωθεί εκεί, δεν θα επικυρωθεί από τις αθλητικές ομοσπονδίες.

Paris Olympics Modern Pentathlon

Κολυμβητές διαγωνίζονται στον ημιτελικό των 200 μέτρων ελεύθερο ανδρών στο πλαίσιο του σύγχρονου πεντάθλου στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024, στη Βερσαλλίες της Γαλλίας.

Οι αγώνες στο Λας Βέγκας θα είναι μια κλινική δοκιμή

Η Enhanced Group προωθείται ως εταιρεία ψυχαγωγίας, όπως η World Wrestling Entertainment (WWE), αλλά δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διανομής φαρμάκων, ελπίζοντας να ανταγωνιστεί την εταιρεία τηλεϊατρικής Hims.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Enhanced Group ανταγωνίζεται εκατοντάδες άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις υγείας που προσπαθούν να πουλήσουν πεπτίδια, τα οποία, όμως, δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις και δεν έχουν δοκιμαστεί για τα υποτιθέμενα οφέλη τους.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Κρίστιαν Άνγκερμεγιερ, δήλωσε ότι η Enhanced Group θα χρησιμοποιήσει τους αγώνες του Λας Βέγκας για μια κλινική δοκιμή με σκοπό να εξασφαλίσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα πεπτίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατοχυρωθεί από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

«Όλοι αγνοούν αυτά τα πεπτίδια», δήλωσε ο Άνγκερμεγιερ στους Financial Times, περιγράφοντας τα πεπτίδια ως μέρος μιας αναπτυσσόμενης «αγοράς ματαιοδοξίας».

Τα πεπτίδια είναι συνηθισμένες αλυσίδες αμινοξέων που έχουν αναμιχθεί — ή συντεθεί — στο εσωτερικό διαφόρων φαρμάκων.

Τα πεπτίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή

Χάρη στα social media, τα πεπτίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει προωθήσει πολλές φορές τα πεπτίδια, ενώ τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι η αμερικανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων (FDA) θα αρχίσει να αποκαθιστά την ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτά.

Προς το παρόν, τα πεπτίδια είναι νομικά εγκεκριμένα για συγκεκριμένες θεραπείες και για ερευνητικούς σκοπούς, νομικά κενά που έχουν επιτρέψει να γίνουν ευρέως προσβάσιμα στις ΗΠΑ. Τα περισσότερα συστατικά των πεπτιδίων εισάγονται από την Κίνα, εν μέρει επειδή τα πεπτίδια που υπόκεινται σε περιορισμούς δεν μπορούν να παραχθούν στις ΗΠΑ.

Παρά την προώθηση του Κένεντι, η πώλησή τους στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ανησυχίες. Τον Απρίλιο, συνελήφθη ένας 39χρονος γιατρός στη Γιούτα, ο οποίος φέρεται να πούλησε εσφαλμένα επισημασμένα πεπτίδια από την Κίνα σε περισσότερους από 200 ασθενείς. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Η Enhanced Group, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο νωρίτερα αυτό το μήνα, είδε τις τιμές των μετοχών της να πέφτουν κατά σχεδόν 50%. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία πουλάει πεπτίδια στον ιστότοπό της, αναγνωρίζοντας ότι τα φάρμακα δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο Άνταμ Κόεν, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, δήλωσε ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τα φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των πεπτιδίων. «Θα ήταν υπέροχο να γίνει σωστά — να δούμε πόσο ισχυρά είναι τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να εξετάσουμε τους συνδυασμούς».

