Το κόμμα Καρυστιανού θα πάρει όσα «εισιτήρια» έκοψε ο... Καποδίστριας;

Λυπηρό, αν μη τι άλλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως δεν υπάρχει Δημοκρατία στη χώρα μας....

Μάκης Πολλάτος

Από την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2026

Ο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή έκοψε 814.241 εισιτήρια στους κινηματογράφους που προβλήθηκε και είναι η πέμπτη πιο εμπορική ελληνική ταινία όλων των εποχών. Παρακολουθώντας την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», αντιλαμβανόσουν ότι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό είναι το ιστορικό πρόσωπο που εμπνέει την Μαρία Καρυστιανού, τους συνεργάτες, τα ιδρυτικά μέλη του νέου κόμματος και κυρίως πολλούς απ' τους υποστηρικτές της περισσότερο απ' οποιοδήποτε άλλο.

«Το μήνυμα του Καποδίστρια να εκφραστεί από την Μαρία Καρυστιανού» είπε ένας από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. «200 χρόνια μας κυβερνούν ραγιάδες και δοσίλογοι» πρόσθεσε άλλος και «ο Ιωάννης Καποδίστριας μας περιμένει να αφυπνιστούμε» παρατήρησε κάποιος τρίτος από τους απόδημους Έλληνες. Και -οποία σύμπτωσις- η πλειονότητα των συνιδρυτών του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» συμφώνησαν στη διαπίστωση ότι πρέπει να αγωνιστούν για την... αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Λυπηρό, αν μη τι άλλο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν πως δεν υπάρχει Δημοκρατία στη χώρα μας. Είναι άλλο να θεωρείς ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ότι πρέπει να επιταχυνθεί ΠΟΛΥ η απονομή της Δικαιοσύνης, ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά, ότι χρειάζεται να εμπλουτιστούν και να ισχυροποιηθούν τα -κατά το αμερικανικώς λεγόμενον- checks and balances κι άλλο να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει Δημοκρατία.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές της 12ης Ιουλίου του 2023, η ΝΔ συγκέντρωσε ποσοστό 40,56% λαμβάνοντας, σε απόλυτους αριθμούς, 2.115.332 ψήφους. Δεύτερο κόμμα στις εκλογές του 2023 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 17,83% και 930.013 ψήφους και τρίτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11,84% και 617.487 ψήφους Ελλήνων και Ελληνίδων.

Αν η Μαρία Καρυστιανού καταφέρει να πείσει το μεγαλύτερο μέρος εκείνων που είδαν -και λάτρεψαν- την ταινία «Καποδίστριας» να ψηφίσουν το προσωποπαγές κόμμα της, δεν είναι καθόλου απίθανο να αναδειχθεί δεύτερη ή και τρίτη πολιτική δύναμη μετά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, αν οι κινηματογραφικοί θεατές του «Καποδίστρια» συνωμοτήσουν και ψηφίσουν Καρυστιανού... δαγκωτό, δεν αποκλείεται στην επόμενη Βουλή η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» να είναι ακόμη και αξιωματική αντιπολίτευση...

Όσοι μπουν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν το σχεδόν τρίωρης διάρκειας βίντεο από την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών ίσως συμφωνήσουν ότι επρόκειτο για μια κίνηση που χαρακτηριζόταν από πολιτική απλοϊκότητα και περιορισμένο πολιτικό βάθος, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αφού μάλλον επιλέχθηκε ένα κείμενο διακήρυξης με... ευρύχωρες διατυπώσεις για να χωρούν όλοι όσοι θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξουν όλα.

Είναι επίσης ορατό διά γυμνού οφθαλμού, κατά την άποψή μου, ότι η ίδρυση του κόμματος Καρυστιανού δείχνει ότι πρόκειται για μια μάλλον αυθεντική προσπάθεια με διαμαρτυρίες κινηματικού τύπου και μια μεγάλη λαϊκότητα, την οποία υποψιάζομαι ότι ζήλεψαν αρκετά από τα σημερινά κόμματα της κοινοβουλευτικής και εξωκοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης. Δεν έχει κρύψει νομίζω η Μαρία Καρυστιανού ότι απευθύνεται στα μικροαστικά στρώματα της κοινωνίας που σήμερα πιέζονται και συμπιέζονται αλλά και στους ανθρώπους που θεωρούν τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών έγκλημα χωρίς να αποκλείουν θεωρίες για δήθεν ξυλόλια ή χαμένα βαγόνια και μπορεί να θεωρούν συνυπεύθυνους για την ανείπωτη τραγωδία με τους 57 νεκρούς, σχεδόν τους πάντες στο σημερινό πολιτικό σύστημα.

Ως εκ τούτου, είναι πολύ πιθανό -με τα σημερινά δεδομένα- το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να αποσπάσει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν οι ψήφοι θα φτάσουν τις 814.241, όσα δηλαδή και τα εισιτήρια που έκοψε ο «Καποδίστριας», όμως προβλέπω ότι θα λάβει ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό που καθόλου δεν αποκλείεται να είναι διψήφιο.

Ομως καθόλου δεν νομίζω ότι το κόμμα Καρυστιανού μπορεί εύκολα να αποκτήσει δυναμική που θα ανατρέψει τα πάντα, όσο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος, πέρα από τον καταγγελτικό λόγο και τη δαιμονοποίηση των αντιπάλων. Εκτός κι αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια βρεθεί κι από ένας... Καποδίστριας για να σταυρώσουν οι ψηφοφόροι, που καθόλου δεν αποκλείω να αναζητείται ήδη από τους συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού.

