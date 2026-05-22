Πανελλήνιες 2026 - Χημεία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τις φετινές εξετάσεις

Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Πανελλήνιες 2026 - Χημεία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τις φετινές εξετάσεις

Στιγμιότυπο απο τις Πανελλήνιες εξετάσεις

SOOC
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Χημεία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», θα ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

Παράλληλα, το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝΕΟ», θα δημοσιεύει κάθε ημέρα μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, θέματα προσομοίωσης για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλήνιες 2026.

Δείτε εδώ προτεινόμενα θέματα για τη Χημεία Δείτε εδώ τις απαντήσεις των προτεινόμενων θεμάτων στη Χημεία

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πλήρες πρόγραμμα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29-5-2026

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

3-6-2026

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5-6-2026

- ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- ΧΗΜΕΙΑ

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8-6-2026

- ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΦΥΣΙΚΗ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

30-5-2026

- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

2-6-2026

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΠΕΜΠΤΗ

4-6-2026

- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

6-6-2026

- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ

9-6-2026

- ΥΓΙΕΙΝΗ

- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

11-6-2026

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

13-6-2026

- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15-6-2026

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

16-6-2026

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17-6-2026

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

18-6-2026

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19-6-2026

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

20-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

22-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

23-6-2026

ΓΑΛΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-6-2026

ΙΤΑΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

25-6-2026

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες,
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια 3 ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές με 155 «όχι»

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι δουλειά μας να απαντούμε στην προσωπική ατζέντα κανενός

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Όσοι ζουν μέχρι τα 100 τείνουν να ακολουθούν αυτές τις 6 εβδομαδιαίες συνήθειες

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026 - Χαρδαλιάς: «Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στην Αττική»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Τι δείχνει η μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ για το μυστήριο στην Αττική - «Η δυσοσμία δεν προήλθε από τη θάλασσα»

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Ξεκίνησαν για το Telekom Center Athens οι φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Εκατοντάδες διαδηλωτές στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του αμερικανικού προξενείου στη Νουούκ - Δείτε βίντεο

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντίνος Τασούλας σε πριγκίπισσα Άννα: «Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από τη Μάχη της Κρήτης»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο: 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και πάνω από 80 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φωτιές

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

14:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – ΑΟΘ: Δείτε προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κανέλλη για Κωνσταντοπούλου: «Μου προκαλεί οίκτο, λυπάμαι βαθιά»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Οργισμένοι διαδηλωτές έκαψαν σκηνές νοσοκομείου με ασθενείς με Έμπολα, για να πάρουν σορό ενός νεκρού για ταφή

13:50ANNOUNCEMENTS

Σπουδές που δεν σε προετοιμάζουν απλώς για το αύριο. Σε τοποθετούν μέσα σε αυτό!

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε να κολυμπά στα νερά του λιμανιού - Δείτε βίντεο

13:41ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Βέργος επιστρέφει με ένα album γεμάτο εσωτερικές διαδρομές - «Η μέρα που περίμενα»

13:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Χημεία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τις φετινές εξετάσεις

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης σε Σαμαρά: «Αν ήταν όλα αυτά τόσο εύκολα, γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις;

13:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Βιολογία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στο μάθημα

13:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Λατινικά: Δείτε προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον Αλέξη Τσικόπουλο: «Στα 20 μέτρα από εκεί που τον βρήκαν είχε μια ταβέρνα, απορώ πώς δεν τον είχαν δει τόσους μήνες»

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Χτύπημα της ΑΑΔΕ στο κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις- Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε παραλία: Εντοπίστηκαν νεκρές τρείς αδελφές - Άγνωστη η αιτία θανάτου τους

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο: 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και πάνω από 80 εναέρια μέσα στη μάχη με τις φωτιές

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ - Βαριές κουβέντες για «εθνική προδοσία» από Ανδρουλάκη

10:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Έσκασε «χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: 70χρονη γυναίκα έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο ενώ καθάριζε

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρας του

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ