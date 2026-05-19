Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Υποψήφιοι μαθητές κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών εξετάσεων 

Στην Ιστορία καλούνται να εξεταστούν στις 8 Ιουνίου οι υποψήφιοι μαθητές για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Το Νewsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝEO», θα ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για τα θέματα των Πανελληνίων 2026 και τις απαντήσεις τους.

Παράλληλα, το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «ΝΕΟ», θα δημοσιεύει κάθε ημέρα μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, θέματα προσομοίωσης για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα στις Πανελλήνιες 2026.

Δείτε προτεινόμενα θέματα για την Ιστορία εδώ Δείτε τις απαντήσεις στην Ιστορία εδώ

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Το πλήρες πρόγραμμα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

29-5-2026

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

3-6-2026

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5-6-2026

- ΛΑΤΙΝΙΚΑ

- ΧΗΜΕΙΑ

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8-6-2026

- ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΦΥΣΙΚΗ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

+ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

30-5-2026

- ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

2-6-2026

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)

ΠΕΜΠΤΗ

4-6-2026

- ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

6-6-2026

- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

- ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ

9-6-2026

- ΥΓΙΕΙΝΗ

- ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

11-6-2026

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

- ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

13-6-2026

- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15-6-2026

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

16-6-2026

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17-6-2026

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

18-6-2026

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19-6-2026

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

20-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

22-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

23-6-2026

ΓΑΛΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-6-2026

ΙΤΑΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

25-6-2026

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες,
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια 3 ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

