Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

Ο Λαμίν Γιαμάλ τραυματίστηκε στον μηρό τον Απρίλιο στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Θέλτα και υπάρχουν φόβοι ότι θα χάσει τα δύο πρώτα ματς της Εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο νεαρός εξτρέμ εκμεταλλεύεται το διάστημα ξεκούρασης μετά από μία απαιτητική σεζόν, κάνοντας διακοπές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο.

Η παρουσία του στη χώρα μας φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις διακοπές του έγιναν γρήγορα viral στο διαδίκτυο.

Ο 18χρονος εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με τη νέα του σύντροφο Ινές Γκαρσία και συνοδεία ασφάλειας.

