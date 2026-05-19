Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή ΚΚΕ - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση

Σε κλίμα ακραίας έντασης εξελίχθηκε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται τόσο με βουλευτή του ΚΚΕ όσο και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

Μίλτος Τσεκούρας

Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή ΚΚΕ - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης σημειώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που εξελίχθηκε σε σκληρή λεκτική αντιπαράθεση με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης της κ. Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Μαρία Κομνηνάκα.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε αιχμές για οικογενειακές σχέσεις και παλαιότερες επιχειρηματικές συναλλαγές που, όπως υποστήριξε, συνδέουν πρόσωπα του πολιτικού χώρου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι καλύπτει συγκεκριμένες συμπεριφορές, ενώ αναφέρθηκε σε συγγενικές σχέσεις που, κατά την ίδια, δεν είχαν τεθεί ποτέ υπό πολιτικό έλεγχο.

Η κ. Κομνηνάκα αντέδρασε έντονα και η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Λίγο αργότερα, ο προεδρεύων της συνεδρίασης και βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση, ενώ σταμάτησε και η τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Βουλής, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε στην κυρία Κομνηνάκα «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο» με την βουλευτή του ΚΚΕ να την χαρακτηρίζει «ξεφτιλισμένη».

«Οι φασίστες μιλάνε έτσι», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η στιγμή που «τινάχτηκε στον αέρα» η Βουλή


Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.

Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.

Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.

Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.

Επεισόδιο και με τον Φλωρίδη

Νωρίτερα είχε προηγηθεί νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός πήρε τον λόγο για να χαιρετίσει ακαδημαϊκούς και διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία, ωστόσο η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με την κ. Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται προσωπικά στον υπουργό και να κάνει λόγο για «οικογενειακό θέμα», ενώ τον χαρακτήρισε «φασίστα».

Από την πλευρά του, ο κ. Φλωρίδης επέμεινε ότι είχε λάβει τον λόγο αποκλειστικά για να ευχαριστήσει τους πανεπιστημιακούς που συνέβαλαν στη σύνταξη νομοσχεδίου για το κληρονομικό δίκαιο.

Η στιχομυθία που προκάλεσε νέα κόντρα


Γιώργος Φλωρίδης: Να χαιρετήσω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους Απόστολο Γεωργιάδη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μόνο την Κλάπα δεν φέρατε.

Γιώργος Φλωρίδης: Εγώ δικηγόρος είμαι δεν μπορώ να σας βοηθήσω.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φασίστας είστε. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα.

Γιώργος Φλωρίδης: Πήρα τον λόγο να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους που βοήθησαν να συνταχθεί το νομοσχέδιο που φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:36LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ σε τρυφερά τετ α τετ στο Λονδίνο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση: Τουρίστες ταξίδευαν με καταδικασμένο εγκληματία εκτός ορίων - Δάγκωνε τους φρουρούς και έφτυνε τους επιβάτες - Βίντεο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αμερικανός αξιωματούχος δεν αποκλείει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα από τη Σιβηρία ανατρέπει δεδομένα: Νεάντερταλ έκαναν οδοντιατρική πριν από 60.000 χρόνια

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε με δίκυκλο σε ακάλυπτη τρύπα οπτικών ινών - «Δεν κατάλαβα πώς έγινε»

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Με σωληνάκια οξυγόνου στην παρέλαση

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει στρατιωτική αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Μεσόγειο: Εκρήξεις και βύθιση ρωσικού πλοίου με ύποπτο φορτίο

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Συρίας: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στο υπουργείο Άμυνας - Ένας στρατιώτης νεκρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ελεύθερος με εγγύηση €1.000.000 ο Τζόναθαν Άντιτς - Και επισήμως ύποπτος για την δολοφονία του πατέρα του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα: Πήγε για περίπατο και πέθανε - Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ