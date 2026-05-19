Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή ΚΚΕ - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση

Νέο επεισόδιο πολιτικής αντιπαράθεσης σημειώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που εξελίχθηκε σε σκληρή λεκτική αντιπαράθεση με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης της κ. Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Μαρία Κομνηνάκα.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε αιχμές για οικογενειακές σχέσεις και παλαιότερες επιχειρηματικές συναλλαγές που, όπως υποστήριξε, συνδέουν πρόσωπα του πολιτικού χώρου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΚΚΕ ότι καλύπτει συγκεκριμένες συμπεριφορές, ενώ αναφέρθηκε σε συγγενικές σχέσεις που, κατά την ίδια, δεν είχαν τεθεί ποτέ υπό πολιτικό έλεγχο.

Η κ. Κομνηνάκα αντέδρασε έντονα και η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Λίγο αργότερα, ο προεδρεύων της συνεδρίασης και βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση, ενώ σταμάτησε και η τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της Βουλής, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε στην κυρία Κομνηνάκα «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο» με την βουλευτή του ΚΚΕ να την χαρακτηρίζει «ξεφτιλισμένη».

«Οι φασίστες μιλάνε έτσι», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η στιγμή που «τινάχτηκε στον αέρα» η Βουλή



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.



Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.



Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.



Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.



Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.



Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.



Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.



Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.



Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.



Επεισόδιο και με τον Φλωρίδη

Νωρίτερα είχε προηγηθεί νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Ο υπουργός πήρε τον λόγο για να χαιρετίσει ακαδημαϊκούς και διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρεία, ωστόσο η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με την κ. Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται προσωπικά στον υπουργό και να κάνει λόγο για «οικογενειακό θέμα», ενώ τον χαρακτήρισε «φασίστα».

Από την πλευρά του, ο κ. Φλωρίδης επέμεινε ότι είχε λάβει τον λόγο αποκλειστικά για να ευχαριστήσει τους πανεπιστημιακούς που συνέβαλαν στη σύνταξη νομοσχεδίου για το κληρονομικό δίκαιο.

Η στιχομυθία που προκάλεσε νέα κόντρα



Γιώργος Φλωρίδης: Να χαιρετήσω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους Απόστολο Γεωργιάδη.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μόνο την Κλάπα δεν φέρατε.



Γιώργος Φλωρίδης: Εγώ δικηγόρος είμαι δεν μπορώ να σας βοηθήσω.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φασίστας είστε. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα.



Γιώργος Φλωρίδης: Πήρα τον λόγο να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους που βοήθησαν να συνταχθεί το νομοσχέδιο που φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.

