Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

Σε μαιευτήριο μετατράπηκε ένα δικαστήριο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν μία γυναίκα στον 9ο μήνα, ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες ναρκωτικών, έσπασαν τα νερά της και γέννησε.

Η Σαμάνθα Ραντάζο, 33 ετών, έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι σε ένα παγκάκι των δικαστηρίων, σύμφωνα με τους New York Times.

Είχε συλληφθεί την προηγούμενη ημέρα για κατοχή ναρκωτικών και καταπάτηση και περίμενε να εμφανιστεί ενώπιον δικαστή.

Ο δικηγόρος της, Γουίντον Σαρπ, είπε στους New York Times ότι ήταν μάρτυρες όταν άρχισε να γεννά.

«Το είδαμε», είπε ο Σαρπ. «Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα. Σκεφτήκαμε: “Ω, εντάξει, συμβαίνει, τώρα”.»

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι, καθώς ο δικαστής εκκένωνε την αίθουσα, οι αστυνομικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τη Ραντάζο. Πρόσθεσε ότι ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν έγινε μητέρα ενός «ζωηρού αγοριού».

Ωστόσο, η Ραντάζο φέρεται να κατέληξε να γεννήσει στην αίθουσα του δικαστηρίου λίγο μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, εγείροντας ερωτήματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης σε διευκρινιστική δήλωσή του στη New York Post, ανέφερε πως «τη στιγμή της σύλληψης και όταν έφτασαν στο σταθμό, η Ραντάζο φορούσε φαρδιά ρούχα, δεν ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι ήταν έγκυος, δεν έδειξε αναπηρία και αρνήθηκε ιατρική φροντίδα».

Τέθηκε υπό κράτηση αφού οι αστυνομικοί φέρεται να την είδαν στην ταράτσα του κτηρίου της στο Μπρούκλιν, χωρίς άδεια.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι όταν την έψαξαν, βρήκαν μια μικρή ποσότητα ηρωίνης και κοκαΐνης.

Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παραπονέθηκε για συμπτώματα στέρησης ναρκωτικών και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στις 3.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής πριν πάρει εξιτήριο.

Ο δικηγόρος της είπε ότι το νοσοκομείο δεν γνώριζε πόσο κοντά ήταν στον τοκετό, η πελάτισσά του, η οποία στη συνέχεια οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο.

Σε κοινή δήλωση, που επικαλείται η Post και δεν είναι πλέον διαθέσιμη, η Legal Aid Society και η Brooklyn Defender Services ισχυρίστηκαν ότι ενώ η Ραντάζο γεννούσε, ήταν δεμένη με χειροπέδες και αλυσοδεμένη χωρίς «επαρκή ιατρική φροντίδα, ιδιωτικότητα ή αξιοπρέπεια».

«Της άξιζε φροντίδα, συμπόνια, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αντίθετα, υποβλήθηκε σε τραύμα και ταπείνωση σε πλήρη δημόσια θέα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι οργανώσεις ζήτησαν επίσης έρευνα για το περιστατικό.

Ωστόσο, ο Σάρπ αρνήθηκε ότι ήταν δεμένη δεμένη με χειροπέδες και αλυσοδεμένη ενώ γεννούσε τους Times.

Ο Al Baker, εκπρόσωπος του Γραφείου Διοίκησης Δικαστηρίων, επικαλέστηκε προκαταρκτικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν το Σάββατο που έδειξαν ότι οι καρποί της Ραντάζο ήταν δεμένοι με χειροπέδες πίσω από την πλάτη της, αλλά οι αστυνομικοί αφαίρεσαν τα δεσμά αφού έσπασαν τα νερά της.

Σύμφωνα με τους Times, η απαγγελία κατηγοριών συνεχίστηκε χωρίς την 33χρονη.