ΗΠΑ -Βανς: Έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία εάν το Ιράν αποκηρύξει την πυρηνική ενέργεια

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε την Τρίτη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί την επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Πιστεύουμε ότι έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος. Πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε ο Βανς σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

JD VANCE: I don't know your name. You have a beautiful cross necklace though, so go ahead



Q: Cara Castronuova, Lindell TV pic.twitter.com/yHX05h5cSV — Aaron Rupar (@atrupar) May 19, 2026

Επίσης, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πρόθυμες να καταλήξουν σε συμφωνία, εφόσον οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να συναντηθούν μαζί μας για το θεμελιώδες ζήτημα της μη απόκτησης πυρηνικών όπλων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται «καλή τη πίστει», δήλωσε ο Βανς, αλλά η «Επιλογή Β» είναι η επανεκκίνηση της στρατιωτικής εκστρατείας «για να συνεχιστεί η προσπάθεια επίτευξης των αμερικανικών στόχων».

«Αυτό δεν είναι που θέλει ο πρόεδρος και δεν νομίζω ότι είναι που θέλουν ούτε οι Ιρανοί», πρόσθεσε ο Βανς.

Ο Βανς πάντως απέκλεισε την μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στην Ρωσία ως λύση στο αδιέξοδο: «Η κατάληψη του εμπλουτισμένου ιρανικού ουρανίου από τη Ρωσία δεν αποτελεί προς το παρόν μέρος του σχεδίου μας. Ποτέ δεν ήταν μέρος του σχεδίου μας» είπε, για να συμπληρώσει: «Δεν ξέρω από πού προέρχονται οι σχετικές αναφορές».

Τεχεράνη: «Η γλώσσα της εξουσίας είναι η μόνη που καταλαβαίνει ο Τραμπ»

«Η ισχύς είναι η μόνη γλώσσα» που «καταλαβαίνει» ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, στο X.

«Ο δισταγμός του Τραμπ έχει τις ρίζες του στην πραγματικότητα: γνωρίζει ότι οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του Ιράν θα σήμαινε την αντιμετώπιση μιας αποφασιστικής στρατιωτικής απάντησης και ενός ενωμένου έθνους», δήλωσε ο Αζίζι. «Προφανώς, δεν ενδιαφέρεται για τη μεσολάβηση από τους ηγέτες του Περσικού Κόλπου».

