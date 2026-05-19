Ρόδος: Xειροπέδες στους "διαρρήκτες με το φλόγιστρο" - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους
Πρόκειται για ζευγάρι ληστών που είχε γίνει ο τρόμος στη Ρόδο
- Ζευγάρι ληστών στη Ρόδο χρησιμοποιούσε φλόγιστρο για να παραβιάζει γυάλινα παράθυρα επιχειρήσεων και να κλέβει χρήματα από ταμείο.
- Σχεδίαζαν τις ληστείες επιθεωρώντας τις επιχειρήσεις ως πελάτες και εντοπίζοντας τις κάμερες ασφαλείας.
- Δρούσαν επί περίπου ένα μήνα και έχουν ταυτοποιηθεί 8 περιπτώσεις ληστειών από την ασφάλεια Ρόδου.
- Το ζευγάρι ήταν σεσημασμένο, με τον άνδρα να έχει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.
- Η σύλληψη τους έγινε μετά από οργανωμένη έρευνα της ασφάλειας Ρόδου.
Στο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Νewsbomb βλέπουμε ένα από τα χτυπήματα του ζευγαριού στη Ρόδο. Ο άνδρας με το φλόγιστρο στα χέρια πυρώνει το σημείο εκείνο που εφάπτεται το γυάλινο παράθυρο με το κούφωμα. Τα υλικά λιώνουν, βάζει το χέρι του στην πόρτα, την ξεκλειδώνει κι έτσι αθόρυβα εισβάλλει στην επιχείρηση , πηγαίνει στο ταμείο, αρπάζει όσο χρήματα βρίσκει και μέσα σε δευτερόλεπτα γίνεται καπνός μαζί με τη συνεργό του και σύντροφό του.
Ζευγάρι στην παρανομία, ζευγάρι και στη ζωή. Αρχικά πήγαιναν στις επιχειρήσεις που είχαν βάλει στο μάτι ως πελάτες, έβλεπαν που ήταν τοθετημένες οι κάμερες και αναλόγως σχεδίαζαν το πως θα χτυπήσουν. Δρούσαν ένα μήνα, 8 εξιχνιάσεις έχουν γίνει από την ασφάλεια Ρόδου που τους συνέλαβε. Σεσημασμένοι και οι δυο.
Ο άνδρας - μεταξύ άλλων - για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.