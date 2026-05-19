Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων: Ο χορός μέσα στην βροχή

Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Snapshot Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κορύφωση των δράσεων για την αναγνώρισή της διεθνώς.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν κεντρικές εκδηλώσεις στην Πλατεία Συντάγματος με παραδοσιακές φορεσιές, ομιλίες, καταθέσεις στεφάνων και πορεία προς την Τουρκική Πρεσβεία.

Η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Γενοκτονίας, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε το χρέος μνήμης και ευγνωμοσύνης προς την ποντιακή κοινότητα.

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως ελάχιστο φόρο τιμής και για τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας.

Η Γενοκτονία περιλαμβάνει τη συστηματική εξόντωση 353.000 Ποντίων, με διωγμούς, εκτελέσεις, πορείες θανάτου και καταστροφή χωριών και μνημείων, ενώ επιζώντες συνέβαλαν σημαντικά στη σύγχρονη Ελλάδα.

Η 19η Μαΐου αποτελεί, για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο, ημέρα μνήμης και τιμής της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Παράλληλα, αποτελεί την κορύφωση των δράσεων για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας και του αγώνα για την πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων.

H Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιεί κάθε χρόνο, ανήμερα την 19η Μαΐου, κεντρικές πανελλαδικές εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές με πιο συγκινητική την επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ενδεδυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.

Ακολούθησε ομιλία του Πολιτικού διοικητή Αγίου Όρους, Στρατηγού εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, επιμνημόσυνη Δέηση, καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και πορεία προς την Τούρκικη Πρεσβεία και Επίδοση Ψηφίσματος.

Η Βουλή τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων με ενός λεπτού σιγή.

Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης αναφέρει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας.

112 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι διωγμοί, οι εκτελέσεις, οι «πορείες θανάτου» στα βάθη της Ανατολίας, τα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, η μεταφορά αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τότε που μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια καταστράφηκαν και χωριά ολόκληρα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Παρά τη χρονική απόσταση, ωστόσο, οι αναμνήσεις παραμένουν ολοζώντανες. Θυμόμαστε τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Τους άνδρες που χωρίστηκαν βίαια από τις συζύγους τους. Τους γέροντες που ξεριζώθηκαν από τη γη όπου οι πρόγονοί μας είχαν ζήσει για πάνω από τρεις χιλιετίες.

Το συστηματικό σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε. Και απέτυχε διότι οι επιζώντες που έφθασαν στη νέα πατρίδα, δεν είχαν μαζί τους πολλά, πέρα από τις εικόνες των αγίων τους και ένα άσβεστο φως.

Αυτό που φώτισε τον δρόμο τους εδώ και τους επέτρεψε να μετατρέψουν τον πόνο σε προκοπή. Δεν αναβίωσαν απλώς ήθη και έθιμα. Έχτισαν νέες πόλεις, εμπλούτισαν την κουλτούρα μας και έγιναν η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ο δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, θα προχωρήσεις στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. «Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.

Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια» ανέφερε ο Χ. Δούκας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

