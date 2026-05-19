Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων: Ο χορός μέσα στην βροχή

Στην Πλατεία Συντάγματος συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές με πιο συγκινητική την επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Μίλτος Τσεκούρας

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων: Ο χορός μέσα στην βροχή

Εκδηλώσεις στο Σύνταγμα για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 19η Μαΐου είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κορύφωση των δράσεων για την αναγνώρισή της διεθνώς.
  • Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν κεντρικές εκδηλώσεις στην Πλατεία Συντάγματος με παραδοσιακές φορεσιές, ομιλίες, καταθέσεις στεφάνων και πορεία προς την Τουρκική Πρεσβεία.
  • Η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Γενοκτονίας, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε το χρέος μνήμης και ευγνωμοσύνης προς την ποντιακή κοινότητα.
  • Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου ως ελάχιστο φόρο τιμής και για τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας.
  • Η Γενοκτονία περιλαμβάνει τη συστηματική εξόντωση 353.000 Ποντίων, με διωγμούς, εκτελέσεις, πορείες θανάτου και καταστροφή χωριών και μνημείων, ενώ επιζώντες συνέβαλαν σημαντικά στη σύγχρονη Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Η 19η Μαΐου αποτελεί, για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής, μια ημέρα ορόσημο, ημέρα μνήμης και τιμής της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Παράλληλα, αποτελεί την κορύφωση των δράσεων για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας και του αγώνα για την πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων εγκλημάτων.

H Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιεί κάθε χρόνο, ανήμερα την 19η Μαΐου, κεντρικές πανελλαδικές εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Στην Αθήνα οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές με πιο συγκινητική την επίσημη αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με Εύζωνους ενδεδυμένους με τη φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη.

Ακολούθησε ομιλία του Πολιτικού διοικητή Αγίου Όρους, Στρατηγού εν αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή, επιμνημόσυνη Δέηση, καταθέσεις στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και πορεία προς την Τούρκικη Πρεσβεία και Επίδοση Ψηφίσματος.

Η Βουλή τίμησε σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων με ενός λεπτού σιγή.

Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης αναφέρει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας. Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ανατρέχουμε με συγκίνηση σε ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας: τη συστηματική εξόντωση 353.000 συμπατριωτών μας.

112 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι διωγμοί, οι εκτελέσεις, οι «πορείες θανάτου» στα βάθη της Ανατολίας, τα καταναγκαστικά τάγματα εργασίας, η μεταφορά αμάχων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από τότε που μνημεία, εκκλησίες και μοναστήρια καταστράφηκαν και χωριά ολόκληρα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Παρά τη χρονική απόσταση, ωστόσο, οι αναμνήσεις παραμένουν ολοζώντανες. Θυμόμαστε τις μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους. Τους άνδρες που χωρίστηκαν βίαια από τις συζύγους τους. Τους γέροντες που ξεριζώθηκαν από τη γη όπου οι πρόγονοί μας είχαν ζήσει για πάνω από τρεις χιλιετίες.

Το συστηματικό σχέδιο εξάλειψης των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε. Και απέτυχε διότι οι επιζώντες που έφθασαν στη νέα πατρίδα, δεν είχαν μαζί τους πολλά, πέρα από τις εικόνες των αγίων τους και ένα άσβεστο φως.

Αυτό που φώτισε τον δρόμο τους εδώ και τους επέτρεψε να μετατρέψουν τον πόνο σε προκοπή. Δεν αναβίωσαν απλώς ήθη και έθιμα. Έχτισαν νέες πόλεις, εμπλούτισαν την κουλτούρα μας και έγιναν η ραχοκοκαλιά του σύγχρονου κράτους. Στην ποντιακή κοινότητα οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης» αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ο δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, θα προχωρήσεις στην ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. «Η Αθήνα τιμά την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά τον διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους. Και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας.
Ως ελάχιστο χρέος μας, προχωράμε στη δημιουργία Μνημείου Γενοκτονίας, για να μην επιτρέψουμε στη λήθη να σβήσει την ιστορική αλήθεια» ανέφερε ο Χ. Δούκας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Θανάσης Τσαλταμπάση - Πέθανε ο πατέρας του

22:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση εν πλω πετρελαιοφόρου με ιρανικό φορτίο στον Ινδικό Ωκεανό

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου: Ο χορός μέσα στην βροχή στην πλατεία Συντάγματος

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Xειροπέδες πέρασε η ασφάλεια στους "διαρρήκτες με το φλόγιστρο" - Πρόκειται για ζευγάρι ληστών που είχε γίνει ο τρόμος στη Ρόδο.

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/5/2026 : Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 118 εκατ. ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Μαθήματα» live στην ιρανική τηλεόραση - Πώς να ρίχνετε με όπλο AK-47

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιθάκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο τουριστών - Η περιήγηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Γρανάδα: Μεσίτρια σκοτώθηκε πέφτοντας από σοφίτα κατοικίας που έδειχνε σε αγοραστές

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Axios: Πολεμικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο μετά το πάγωμα της επίθεσης στο Ιράν

21:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Βανς: Έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία εάν το Ιράν αποκηρύξει την πυρηνική ενέργεια

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:36LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ σε τρυφερά τετ α τετ στο Λονδίνο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Xειροπέδες πέρασε η ασφάλεια στους "διαρρήκτες με το φλόγιστρο" - Πρόκειται για ζευγάρι ληστών που είχε γίνει ο τρόμος στη Ρόδο.

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στην Αγγλία: Εκτός του τελικού ανόδου στην Premier League η Σαουθάμπτον για... κατασκοπεία

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιθάκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των δύο τουριστών - Η περιήγηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Γρανάδα: Μεσίτρια σκοτώθηκε πέφτοντας από σοφίτα κατοικίας που έδειχνε σε αγοραστές

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ