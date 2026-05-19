Ηράκλειο: Αυτή είναι η «μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο» - Χρειάστηκε 6 μήνες να κατασκευαστεί

Snapshot Στα Πιτσίδια Ηρακλείου τοποθετήθηκε η μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο, κατασκευασμένη σε έξι μήνες.

Η κατασκευή έχει ως στόχο την ανάδειξη της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς, παράδοσης και αξιών.

Η τοποθέτηση της λύρας έγινε στις 18 Μαΐου 2026 και συνοδεύτηκε από συγκίνηση και υπερηφάνεια των δημιουργών.

Το έργο προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον σε κατοίκους και επισκέπτες και αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύντομα τα εγκαίνια.

Ο δημιουργός Μιχάλης Ζουριδάκης παρουσίασε το έργο μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Μία εντυπωσιακή κατασκευή τοποθετήθηκε πρόσφατα στα Πιτσίδια Ηρακλείου με τους εμπνευστές της να την χαρακτηρίζουν ως τη «μεγαλύτερη κρητική λύρα στον κόσμο».

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση των δημιουργών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία περιγράφεται ότι το έργο χρειάστηκε περίπου έξι μήνες για να ολοκληρωθεί, ενώ η τοποθέτησή του έγινε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, πρόκειται για μια κατασκευή που στοχεύει στην ανάδειξη της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς, της παράδοσης και των αξιών του νησιού, η οποία ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε κατοίκους και επισκέπτες.

Οι εμπνευστές κάνουν λόγο για ένα έργο που ολοκληρώθηκε μετά από «μεγάλο αγώνα και δυσκολίες», ενώ σημειώνουν ότι η στιγμή της τοποθέτησης συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Τα εγκαίνια της κατασκευής που έχει ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα κοινωνικά δίκτυα αναμένεται να γίνουν σύντομα.

Μεταξύ των σχολίων ξεχώρισε και μια μαντινάδα που αναρτήθηκε για το έργο:

«Όποιος τη λύρα έφτιαξε

δουλειά κάμε πιτίδια

κι όποιος περάσει τη θωρεί

να στέκει στα Πιτσίδια!!!»

Την ανάρτηση έκανε ο εμπνευστής του έργου, Μιχάλης Ζουριδάκης, μέσα από την οποία παρουσίασε την εντυπωσιακή κατασκευή και την τοποθέτησή της στα Πιτσίδια Ηρακλείου.

Δείτε την ανάρτηση:

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης