Τηλεθέαση: Κατερίνα Καινούργιου ή Γιώργο Λιάγκα επέλεξε το κοινό;

Η τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει στο τέλος της και οι τηλεαστέρες της πρωινής ζώνης βρίσκονται… σε αναβρασμό. Οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις για την επόμενη χρονιά, κάποιοι για την ανανέωση του συμβολαίου τους και κάποιοι άλλοι για την ανανέωση της ομάδας τους.

Η τηλεθέαση πλέον έχει άλλη αξία, καθώς αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί ιδιαίτερα για τη διατήρηση του μπάτζετ. Τα μηχανάκια της Nielsen δίνουν τον παλμό και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Χαρακτηριστικά, τη Δευτέρα, η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα» του ALPHA συγκέντρωσε 14,4% στο σύνολο και 16,6% στο δυναμικό κοινό. Ο Γιώργος Λιάγκας με το «Πρωινό» ακολούθησε, καταγράφοντας 14,3% στο σύνολο. Στους τηλεθεατές 18-54, η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 11,4%.

Στο μέτωπο του MEGA, η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» σημείωσε 11,2% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό κοινό. Το «Breakfast@STAR», με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου, κράτησε παρέα στο 6,5% του συνόλου και στο 4,4% του δυναμικού κοινού.

Στο ενημερωτικό μετερίζι, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν 12,6% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, έκανε 13,2% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», έκανε 9,2% στο σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», στο STAR, με τη Ζήνα Κουτσελίνη, κατέγραψε 9,5% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό.

