Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Το Ιράν θα αυξήσει τις επιθέσεις στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών σημειώνοντας ότι το Ιράν είναι ικανό να επεκτείνει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου και την αποκλιμάκωση της πίεσης στο καθεστώς.

Αυτό ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος (BfV) σε σχόλιό της στο Euractiv.

Σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι εβραϊκά και ισραηλινά ιδρύματα, Ιρανούς αντιφρονούντες και άλλα άτομα που η Τεχεράνη θεωρεί αντιπάλους του καθεστώτος.

Η BfV σημείωσε ότι παρακολουθεί υποθέσεις που αφορούν άτομα που ζουν στη Γερμανία και τα οποία ταξίδεψαν στο Ιράν για στρατιωτική εκπαίδευση ή συνεργάστηκαν με άλλο τρόπο με τις ιρανικές αρχές. «Η BfV πιστεύει ότι μετά το τέλος του πολέμου, το ιρανικό καθεστώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες πληροφοριών του για να εντοπίσει και να διώξει τους αντιπάλους του καθεστώτος, ιδίως τους (φιλο)εβραίους, τους (φιλο)ισραηλινούς και τους αμερικανούς στόχους, τους Ιρανούς αντιφρονούντες και άλλα άτομα που θεωρούνται «προδότες»», δήλωσε η υπηρεσία.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών φοβούνται ότι μετά το τέλος της ενεργού φάσης της σύγκρουσης, το Ιράν θα μπορούσε να ανακατευθύνει τους πόρους σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Η υπηρεσία τόνισε ότι οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν μεθόδους που αγγίζουν τα όρια της κρατικής τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την BfV, τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν απειλές κατά συγκεκριμένων ατόμων, μυστική παρακολούθηση και προετοιμασία επιθέσεων.

Γερμανικές πηγές πληροφοριών δήλωσαν στο Euractiv ότι τουλάχιστον αρκετές δεκάδες άτομα ταξίδεψαν από τη Γερμανία στο Ιράν, οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν να ενεργήσουν προς το συμφέρον του ιρανικού καθεστώτος.

Η BfV πρόσθεσε ότι το επίπεδο απειλής για εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους, καθώς και για εκπροσώπους της ιρανικής αντιπολίτευσης στη Γερμανία, παραμένει υψηλό.

