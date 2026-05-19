Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

Το PhARMA Innovation Forum ολοκλήρωσε τις εκλογικές του διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Διονυσία Προκόπη

Pharma Innovation Forum
Το νέο ΔΣ του Pharma Innovation Forum
PIF
ΦΑΡΜΑΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλαγή σκυτάλης στο «τιμόνι» του PhARMA Innovation Forum (PIF), από τη Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη στην Kavita Patel, έφερε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα χθες, Δευτέρα 18 Μαΐου. Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι 31 εταιρείες-μέλη του φόρουμ, θέλοντας να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας.

Τα φλέγοντα ζητήματα για το φόρουμ των διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών, είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες και στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, στη φαρμακευτική πολιτική. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PIF αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, σε μια περίοδο που η φαρμακευτική καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά και την ψήφιση του λεγόμενου Ταμείου Καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το PIF ξεκινά άμεσα, έναν νέο κύκλο διαλόγου με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PIF, αποτελείται από τους:

  • Πρόεδρος: Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου
  • Αντιπρόεδρος: Λίζα Προδρόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας
  • Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Κόκκοτος, Head of Immunology (South-East Europe) & Country Lead Greece της UCB
  • Ταμίας: Daniel Paksy, Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδας & Ρουμανίας
  • Μέλος: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας
  • Μέλος: Lizzie Champion, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος GSK Ελλάδος
  • Μέλος: Υβόνη Παπαστελάτου, Country Manager της Medison Pharma για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

«Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή»

Το στίγμα για την στρατηγική που θα ακολουθήσει το φόρουμ το επόμενο διάστημα, έδωσε η νέα Πρόεδρος του PIF και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου, Kavita Patel, λέγοντας πως «δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Χρειάζονται τολμηρές, στοχευμένες δράσεις και μια συλλογική προσπάθεια που θα διασφαλίζει ότι η καινοτομία φτάνει σε όσους την έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του PIF και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, έκανε λόγο για την ανάγκη στρατηγικής κατεύθυνσης στο PIF, «με ξεκάθαρες προτεραιότητες και ουσιαστικό αποτύπωμα που θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων για το μέλλον της καινοτομίας στη χώρα μας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ μεγάλων ή μικρότερων εταιρειών, διαφορετικών χαρτοφυλακίων ή βαθμού εξωστρέφειας» σημείωσε, ώστε το επόμενο βήμα του φόρουμ, να είναι πιο ενωμένο και πιο αποτελεσματικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέες προθεσμίες και νέες εκπτώσεις - Πώς θα έχετε μείωση 3% στον φόρο

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Μείζονα ερωτήματα για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

13:00ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Εργαζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Κορέα: Η Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση για την ημέρα των «τανκ» ανήμερα επετείου εξέγερσης που πνίγηκε στο αίμα από τανκς

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Έρχεται ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το Σάββατο (23/5) τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

12:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

12:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένα μωρό για τρεις» της Coline Serreau

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Το Ιράν θα αυξήσει τις επιθέσεις στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάρπαθος: Απόφαση για μεταστάθμευση ζεύγους Mirage 2000-5 - Γιατί απομακρύνονται τα Patriot - Tι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Βαγγέλης Τρικεριώτης - Ήταν ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ασθένεια της βικτοριανής εποχής» εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – 542 νέες περιπτώσεις ιλαράς

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή αστυνομικών σε δίκη για το «περιπολικό δεν είναι ταξί»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ