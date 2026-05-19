Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

Αλλαγή σκυτάλης στο «τιμόνι» του PhARMA Innovation Forum (PIF), από τη Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη στην Kavita Patel, έφερε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου. Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα χθες, Δευτέρα 18 Μαΐου. Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι 31 εταιρείες-μέλη του φόρουμ, θέλοντας να επιβεβαιώσουν τον ρόλο του ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας.

Τα φλέγοντα ζητήματα για το φόρουμ των διεθνών φαρμακευτικών εταιρειών, είναι η επιτάχυνση της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες και στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται, στη φαρμακευτική πολιτική. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PIF αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, σε μια περίοδο που η φαρμακευτική καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά και την ψήφιση του λεγόμενου Ταμείου Καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το PIF ξεκινά άμεσα, έναν νέο κύκλο διαλόγου με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του PIF, αποτελείται από τους:

Πρόεδρος : Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου

: Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου Αντιπρόεδρος : Λίζα Προδρόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας

: Λίζα Προδρόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας Γενικός Γραμματέας : Ιωάννης Κόκκοτος, Head of Immunology (South-East Europe) & Country Lead Greece της UCB

: Ιωάννης Κόκκοτος, Head of Immunology (South-East Europe) & Country Lead Greece της UCB Ταμίας : Daniel Paksy, Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδας & Ρουμανίας

: Daniel Paksy, Managing Director Johnson & Johnson Innovative Medicine Ελλάδας & Ρουμανίας Μέλος : Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας Μέλος : Lizzie Champion, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος GSK Ελλάδος

: Lizzie Champion, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος GSK Ελλάδος Μέλος: Υβόνη Παπαστελάτου, Country Manager της Medison Pharma για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

«Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή»

Το στίγμα για την στρατηγική που θα ακολουθήσει το φόρουμ το επόμενο διάστημα, έδωσε η νέα Πρόεδρος του PIF και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Ελλάδας & Κύπρου, Kavita Patel, λέγοντας πως «δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Χρειάζονται τολμηρές, στοχευμένες δράσεις και μια συλλογική προσπάθεια που θα διασφαλίζει ότι η καινοτομία φτάνει σε όσους την έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του PIF και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Bristol-Myers Squibb Ελλάδας, Ελισάβετ Προδρόμου, έκανε λόγο για την ανάγκη στρατηγικής κατεύθυνσης στο PIF, «με ξεκάθαρες προτεραιότητες και ουσιαστικό αποτύπωμα που θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων για το μέλλον της καινοτομίας στη χώρα μας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν κάνουν διακρίσεις μεταξύ μεγάλων ή μικρότερων εταιρειών, διαφορετικών χαρτοφυλακίων ή βαθμού εξωστρέφειας» σημείωσε, ώστε το επόμενο βήμα του φόρουμ, να είναι πιο ενωμένο και πιο αποτελεσματικό.