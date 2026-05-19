Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Snapshot Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, με πιθανή χαλαζόπτωση.

Τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, κυρίως γύρω από Κιθαιρώνα, Πάρνηθα και Πεντέλη.

Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο άστατος καιρός θα παραμείνει και το Σαββατοκύριακο καθώς και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Snapshot powered by AI

Ενώ η ημέρα άρχισε με ηλιοφάνεια, με την πάροδο των ωρών, ο καιρός στην Αττική θα καταστεί άστατος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ πιθανή είναι και η χαλαζόπτωση, αλλά και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναμένονται έντονα φαινόμενα στην Αττική από τις πρώτες απογευματινές ώρες κι έπειτα, στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Τα καταιγιδοφόρα νεφικά συστήματα, αναμένονται κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους του Κιθαιρώνα, της Πάρνηθας και της Πεντέλης, ενώ με την πάροδο της νύχτας ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται.

Ωστόσο, η αστάθεια του καιρού, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς την Πέμπτη θα επανέλθει ο άστατος καιρός κι αναμένεται να έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι, στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Το ίδιο άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο κι έτσι αναμένεται να ξεκινήσει και η ερχόμενη εβδομάδα.