Εκατό μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχωρούν μπροστά με σύμμαχο το πρόγραμμα Forward

H Allwyn Hellas γιόρτασε τα 10 χρόνια ουσιαστικής στήριξης στην επιχειρηματικότητα και απένειμε τα Forward Awards στις εταιρείες που ξεχώρισαν

Οι εκπρόσωποι των 19 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Forward

Τα Forward Awards 2026 δεν ήταν απλώς μια επετειακή εκδήλωση, αλλά μια επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αποκτήσει το πρόγραμμα Forward, το οποίο εδώ και μια δεκαετία ενισχύει έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση, που πραγματοποίησε η Allwyn Hellas, αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν το οικοσύστημα του Forward, το οποίο έφτασε στο ορόσημο των 100 εταιρειών.

Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece και Regional Managing Director for Europe της Endeavor, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, Chairwoman Endeavor Greece/UNESCO Goodwill Ambassador for the Protection and Promotion of Culture/Chairwoman, Phāea, John Josephakis, Global VP of HPC/ΑΙ/ Supercomputing της NVIDIA, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas

Στη διάρκεια των εφετινών Forward Awards, βραβεύθηκαν οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την αναπτυξιακή πορεία και τις επιδόσεις τους, ενώ ανακοινώθηκαν 19 νέες εταιρείες που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Στα highlights της βραδιάς ήταν η παρουσία του κ. John Josephakis, Global VP of HPC / AI / Supercomputing της NVIDIA, ως keynote speaker. Μέσα από την τοποθέτησή του, φώτισε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

John Josephakis, Global VP of HPC/ΑΙ/ Supercomputing της NVIDIA

Οι 19 νέες επιχειρήσεις που ενισχύουν το οικοσύστημα του Forward

Οι νέες εταιρείες του προγράμματος Forward είναι οι: Access Fashion, Alterra, Ask2Travel,​AXF (Attrattivo)​, Design Pergola, Energiers, Ma Cherie, Mytilos, Nef Nef, Ouzo Plomari, Petrou Nuts, Rezos Brands, Rodoula, Sun of a Beach, Survey Digital Photovoltaics, TLT​Services​, Trikalinos Bottarga, Vassaltis Vineyards και Zeo ​Bakers​​​.

Οι επιχειρηματίες που βραβεύτηκαν στα Forward Awards 2026: Κωνσταντίνος Νικόλαρος, Συνιδρυτής και CEO της Pharm24, Κωνσταντίνος Βαβλιάκης, Συνιδρυτής και Chief Technology Officer της Pharm24, Αντώνης Βεζύρογλου, Ιδρυτής & CEO της Vezyroglou Farm, Νίκος Μουτσουρούφης, Ιδρυτής και CEO της Mailo’s The Pasta Project, Γιάννης Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Mediterra, Αριστοτέλης Ιγνατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Ari Foods

Για τις 19 νέες επιχειρήσεις, σημείο αναφοράς αποτελούν τα success stories των εταιρειών που ήδη συμμετέχουν στο Forward, οι οποίες, αξιοποιώντας τη στήριξη και τις συνέργειες του προγράμματος, κατάφεραν να αναπτυχθούν, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν ουσιαστική αξία στην αγορά.

O Μιλτιάδης Κορνάρος, Investor / Strategic Advisor στην Orbis Advisors, που έλαβε το βραβείο «Κορυφαίος Μέντορας»

Η δυναμική τους πορεία αποτυπώνεται και σε μετρήσιμα αποτελέσματα: από το 2016 έως σήμερα, οι επιχειρήσεις του Forward έχουν δημιουργήσει 3.961 άμεσες θέσεις εργασίας, στηρίζουν έμμεσα 27.453 θέσεις μέσω των συνεργασιών τους, ενώ έχουν ενισχύσει τον κύκλο εργασιών τους κατά περισσότερα από 684 εκατομμύρια ευρώ — επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον ρόλο του προγράμματος ως καταλύτη ανάπτυξης για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι 100 επιχειρήσεις του Forward, που πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026, κατέδειξαν ότι η επόμενη μέρα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής διαμορφώνεται μέσα από συνεργασίες, κοινό όραμα και συνεχή εξέλιξη.

