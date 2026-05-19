ΑΑΔΕ: Εντόπισε σφαίρες και λαθραία τσιγάρα στις αποσκευές επιβατών που έρχονταν από Τουρκία

Snapshot Η ΑΑΔΕ κατέσχεσε λαθραία καπνικά προϊόντα και 201 φυσίγγια 9 χιλιοστών στο Τελωνείο Μυτιλήνης από επιβάτες που ήρθαν από Τουρκία.

Συνελήφθησαν ένας 37χρονος και η 33χρονη σύζυγός του, οι οποίοι μετέφεραν τα λαθραία προϊόντα σε αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες.

Κατασχέθηκαν επίσης το όχημα, ένα laptop, δύο κινητά, δύο smartwatch και φάκελος με 16 έγγραφα.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Snapshot powered by AI

Λαθραία καπνικά προϊόντα και σφαίρες εντόπισαν και κατέσχεσαν οι ελεγκτές της

ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Μυτιλήνης κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιβάτες που είχαν

αφιχθεί από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 37 ετών και τη σύζυγό του 33 ετών που κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αυτοκίνητο τους βρέθηκε ένα κουτί με περισσότερα από 200 φυσίγγια.

Όπως ισχυρίστηκε ο 37χρονος, κατά την ανάκρισή του είχε ξεχάσει το κουτί με τα φυσίγγια στο αυτοκίνητο, καθώς παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας στη γείτονα χώρα.

Αμφότεροι συνελήφθησαν και οδηγούνται ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

201 σφαίρες των 9 χιλιοστών (4 πακέτα των 50 τεμαχίων και μία μεμονωμένη σφαίρα).

44 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφόρων εμπορικών σημάτων

Οι ελεγκτές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση:

Οχήματος με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των λαθραίων προϊόντων και αντικειμένων που εμπίπτουν

στη νομοθεσία περί όπλων, καθώς και

στη νομοθεσία περί όπλων, καθώς και Ενός laptop, δύο κινητών τηλεφώνων, δύο smartwatch και φακέλου με 16 έγγραφα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των Αστυνομικών και Λιμενικών

Αρχών Μυτιλήνης, ενώ η σχετική δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο

Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας,

για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία της δημόσιας

ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης