Βενζίνη: Ακριβότερο σχεδόν κατά 20 ευρώ το φουλάρισμα μέσα σε ένα τρίμηνο

Το γέμισμα του ρεζερβουάρ με αμόλυβδη κοστίζει περίπου 20 ευρώ περισσότερα απ' ό,τι κόστιζε στα τέλη Φεβρουαρίου

Μιχάλης Παπαδάκος

Βενζίνη: Ακριβότερο σχεδόν κατά 20 ευρώ το φουλάρισμα μέσα σε ένα τρίμηνο
ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ το λίτρο και συνεχίζει να αυξάνεται.
  • Από τα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 21%, φτάνοντας πάνω από 2,00 ευρώ το λίτρο σε όλη τη χώρα.
  • Το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων κοστίζει πλέον περίπου 105,5 ευρώ, σχεδόν 20 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πριν από τρεις μήνες.
  • Η ομοσπονδία βενζινοπωλών προτείνει οριζόντια μείωση 20 λεπτών στην τιμή της βενζίνης ως μέτρο ανακούφισης για τους καταναλωτές.
  • Το fuel pass βοήθησε προσωρινά, αλλά απαιτούνται νέα μέτρα στήριξης καθώς οι ισχύουσες επιδοτήσεις λήγουν στα τέλη Μαΐου.
Snapshot powered by AI

Χωρίς... φρένο συνεχίζεται το ράλι ανόδου της τιμής της βενζίνης, η οποία έχει ξεπεράσει τα €2,10 τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τιμής.

Όπως τόνισε σχετικά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο ραδιόφωνο ΕΡΤnews, «έχουμε μία βδομάδα διεθνώς αυξήσεις και στην ελληνική αγορά έχουμε τις τελευταίες τρεις μέρες 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στην βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης γιατί άργησε να πέσει λίγο και ενώ επί μία εβδομάδα είχαμε καθημερινές αυξήσεις στις διεθνείς τιμές, το πετρέλαιο κίνησης έπεφτε στην ελληνική αγορά».

Μόνη λύση η οριζόντια μείωση 20 λεπτά στην αντλία της αμόλυβδης

Πρόσθεσε ότι η μοναδική λύση για να αντιμετωπιστεί η κρίση, είναι η οριζόντια μείωση 20 λεπτών και στην τιμή της βενζίνη.

«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο υπουργείο, η κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα γιατί αυτό το πενηντάρικο τα 25 ευρώ για τον μήνα Απρίλιο και τα 25 ευρώ για τον μήνα Μάιο έχουν φύγει.

Το fuel pass εξανεμίστηκε. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση, αυτά τα 20 λεπτά έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για την βενζίνη. Δηλαδή το fuel pass, ναι μεν βοήθησε 2.5 εκατομμύρια καταναλωτές που πήραν αυτό το πενηντάρικο και έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα, θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης να γίνει και για την βενζίνη.

Αλλά πρέπει να γίνει γιατί ο Μάιος πέρασε τη μέση και αυτά τα μέτρα και για τα 20 λεπτά είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Ήταν για τον Απρίλιο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα πάει και για τον Μάιο. Και το fuel pass που δόθηκε ήταν για τον Απρίλιο και για τον Μάιο. Οπότε ο Μάιος τελειώνει και πρέπει να βρεθούν μέτρα ενίσχυσης της αγοράς, ενίσχυσης των καταναλωτών και θεωρώ ότι το πιο κοινωνικά δίκαιο είναι η οριζόντια μείωση των 20 λεπτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αύξηση 21% από τα τέλη Φλεβάρη

Πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν €1,75 το λίτρο και πλέον, σε ολόκληρη την επικράτεια έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα €2,00. Ενδεικτικά, στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από €2,20 μέχρι €2,30, στα νησιά του Ιονίου στα €2,15, στη Ρόδο στα €2,20 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου στα €2,15.

Ακριβότερο κατά σχεδόν 20 ευρώ το φουλάρισμα

Αναλογικά το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ χωρητικότητας περίπου 50 λίτρων, κοστίζει πλέον 105,5 ευρώ, την ώρα που πριν από τρεις μήνες κόστιζε περίπου 87,5 ευρώ.

Ανοδικά κινείται και τιμή του πετρελαίου, που στο αντίστοιχο διάστημα έχει φτάσει €1,81 το λίτρο, από €1,57 που ήταν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια του προγράμματος και το ύψος του voucher

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέες προθεσμίες και νέες εκπτώσεις - Πώς θα έχετε μείωση 3% στον φόρο

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Μείζονα ερωτήματα για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο

13:00ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Εργαζόμαστε για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Ποιοι δεν εργάζονται την 1η Ιουνίου - Οι υπόλοιπες αργίες του 2026

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Κορέα: Η Starbucks κυκλοφόρησε διαφήμιση για την ημέρα των «τανκ» ανήμερα επετείου εξέγερσης που πνίγηκε στο αίμα από τανκς

12:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Έρχεται ρύθμιση για βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το Σάββατο (23/5) τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη

12:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

12:45ΦΑΡΜΑΚΟ

Η Kavita Patel νέα πρόεδρος στο PhARMA Innovation Forum - Νέος κύκλος διαλόγου με την Πολιτεία

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, την Ελλάδα που ευημερεί

12:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένα μωρό για τρεις» της Coline Serreau

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες: Το Ιράν θα αυξήσει τις επιθέσεις στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Συναγερμός» ΠΟΥ για Έμπολα: Μας ανησυχεί η ταχύτητα της επιδημίας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις φρεγάτες FDI από τη Γαλλία παίρνει η Σουηδία

12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ, η μνήμη είναι χρέος μας»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη για τον θάνατο του πατέρα του, Ισάκ Άντιτς

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Τους καταδίωξα τραυματισμένη μέχρι τον καταυλισμό» - Η γυναίκα που έπεσε θύμα επίθεσης και ληστείας μιλά για τον εφιάλτη που βίωσε

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Πολύμηνη διαρροή νερού στα Άνω Πετράλωνα: Κάτοικοι και επαγγελματίες φοβούνται καθίζηση

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάρπαθος: Απόφαση για μεταστάθμευση ζεύγους Mirage 2000-5 - Γιατί απομακρύνονται τα Patriot - Tι θα γίνει με τα F-16 στην Κύπρο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ασθένεια της βικτοριανής εποχής» εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο – 542 νέες περιπτώσεις ιλαράς

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή αστυνομικών σε δίκη για το «περιπολικό δεν είναι ταξί»

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνελήφθη ο 25χρονος δράστης του μακελειού -Σκότωσε τους γονείς, τραυμάτισε τον 7 μηνών γιο του κι άλλα δύο άτομα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ