Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Πρόταση εισαγγελέα προς το δικαστικό συμβούλιο για παραπομπή αστυνομικών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξρις σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς η εισαγγελέας Πρωτοδικών προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 εμπλεκόμενοι αστυνομικοί.

Η εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη και των τεσσάρων αστυνομικών που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Στην πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών ζητά να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο τότε σκοπός του εξωτερικού φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.

Στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι, ενώ είχαν νομική υποχρέωση να παρέμβουν και να προστατεύσουν το θύμα, δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες, γεγονός που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της Κυριακής Γρίβα.

Παράλληλα, ζητείται να παραμείνουν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά τις απολογίες τους, ενώ πλέον την τελική κρίση έχει το δικαστικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, στην εισαγγελική πρόταση, την οποία εξασφάλισε το Newsbomb, αναφέρεται: Προτείνω ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΟΥΝ οι κατηγορούμενοι (...) στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών που θα οριστεί από τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1-4-2024, ενεργώντας από πρόθεση, διά παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η Κυριακή Γρίβα πήγε στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από έναν φίλο της, επειδή αντιλήφθηκε ότι ο 39χρονος πρώην σύντροφός της την παραμονεύει έξω από το σπίτι της. Ζήτησε ένα περιπολικό για να τη μεταφέρει με ασφάλεια στο σπίτι της. Η αξιωματικός υπηρεσίας της απάντησε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο όχημα εκείνη τη στιγμή και της υπέδειξε να καλέσει την Άμεση Δράση (100) για να στείλει περιπολικό.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Βγαίνοντας από το τμήμα, η Κυριακή κάλεσε το 100. Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η κλήση, εξήγησε στον τηλεφωνητή τον κίνδυνο που διέτρεχε και ζήτησε ξανά περιπολικό. Ο αστυνομικός του τηλεφωνικού κέντρου της απάντησε με τη φράση: «Κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Δευτερόλεπτα μετά τη φράση αυτή και ενώ μιλούσε ακόμη στο τηλέφωνο, ο πρώην σύντροφός της την πλησίασε τρέχοντας από πίσω. Ο δράστης την έπληξε θανάσιμα με πέντε μαχαιριές στην πλάτη, μόλις δύο μέτρα μακριά από το φυλάκιο του σκοπού του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος δεν αντέδρασε έγκαιρα για να αποτρέψει το έγκλημα.

Η άτυχη κοπέλα εξέπνευσε ακαριαία στο πεζοδρόμιο. Μετά την επίθεση, ο δράστης αυτοτραυματίστηκε ελαφρά στο λαιμό και συνελήφθη αμέσως.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής Γρίβα έχει ήδη δικαστεί. Κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά.

Διαβάστε επίσης