Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

Η εκδοχή του κατηγορούμενου και η μαρτυρία που ανατρέπει τα δεδομένα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο φρικτό τροχαίο στη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους η 57χρονη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακίου μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.
  • Ο 45χρονος οδηγός του άλλου οχήματος παραδέχεται ότι υπερέβη το όριο ταχύτητας και ισχυρίζεται ότι το όχημα των θυμάτων παραβίασε το κόκκινο φανάρι, αλλά μια μαρτυρία γερμανού αυτόπτη μάρτυρα αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.
  • Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει δύο κακουργηματικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.
  • Η έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται, με εκκρεμείς τεχνικές εκτιμήσεις και μαρτυρικές καταθέσεις.
  • Το κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση είναι η διαπίστωση ποιος οδηγός παραβίασε το κόκκινο φανάρι τη στιγμή της σύγκρουσης.
Snapshot powered by AI

Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του φρικτού δυστυχήματος στη Ρόδο όπου έχασαν τη ζωή τους η 57χρονη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακίου που σημειώθηκε την Κυριακή (17/5) στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου.

Η πρόσκρουση του οχήματος που επέβαιναν οι δύο γυναίκες με το όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος ήταν τόσο βίαιη που το όχημα που επέβαιναν οι γυναίκες ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του, ανίκανες να κινηθούν χωρίς εξωτερική επέμβαση.

Όπως αναφέρει η «δημοκρατική», το τροχαίο έχει περάσει πλέον στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης, φορτωμένο με αντικρουόμενες μαρτυρίες, κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα και το βάρος 2 ζωών που χάθηκαν σε μια στιγμή.

Ο κατηγορούμενος και η εκδοχή του

Στο έτερο εμπλεκόμενο όχημα επέβαιναν 3 άτομα. Ο οδηγός, ημεδαπός γεννηθείς το 1981, νοσηλεύτηκε με ελαφρά τραύματα. Μαζί του επέβαιναν η σύντροφός του, γεννηθείσα το 2001, και το παιδί του, γεννηθέν το 2009. Και οι 3 βγήκαν ζωντανοί από το τροχαίο με ελαφρά τραύματα.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου επικαλούνται μία συγκεκριμένη εκδοχή αναφορικά με το τι συνέβη. Ο 45χρονος δεν αμφισβητεί ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η κόρη της Αρμονία παραβίασε ερυθρό σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη για τον ίδιο η αποφυγή της σύγκρουσης.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει και η σύντροφος του κατηγορουμένου, η οποία διατείνεται ότι ο σηματοδότης εμφάνιζε πράσινη ένδειξη για το δικό τους όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η κατάθεσή της αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τη γραμμή της υπεράσπισης, αν και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη με την επιφύλαξη που επιβάλλει αναπόφευκτα η ιδιότητά της ως επιβαίνουσας στο αυτοκίνητο του κατηγορουμένου.

Η μαρτυρία που ανατρέπει τα δεδομένα

Η υπόθεση ωστόσο αποκτά νέα και καθοριστική δυναμική από μια μαρτυρία που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εκδοχή του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας γερμανικής υπηκοότητας που βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος υποστηρίζει ότι ο 44χρονος ήταν εκείνος που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, και όχι το αυτοκίνητο της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και της κόρης της.

Η κατάθεσή του, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ευθύνη στη διαμόρφωση των συνθηκών της σύγκρουσης.

Στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη, για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, το κρίσιμο ερώτημα είναι μόνο ένα: ποιος οδηγούσε στο κόκκινο και ποιος στο πράσινο τη στιγμή της μοιραίας πρόσκρουσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα του οχήματος, όπως φαίνεται τόσο από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αλλά και από άλλες μαρτυρίες, είναι ένα εξαιρετικά επιβαρυντικό στοιχείο από μόνο του.

Οι κατηγορίες και η νομική διαδρομή

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του 45χρονου δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων. Η δεύτερη αφορά ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω, και η υπόθεση οδεύει την Τετάρτη προς τακτική ανάκριση φορτωμένη με ισχυρό νομικό φορτίο.

Η έρευνα συνεχίζεται

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνά της. Τεχνικές εκτιμήσεις και μαρτυρικές καταθέσεις βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, με στόχο την ανασύνθεση της πλήρους αλληλουχίας των γεγονότων. Ποια ήταν η ακριβής ταχύτητα των δύο οχημάτων κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης, σε ποια ακριβώς κατεύθυνση κινούνταν και κυρίως τι ένδειξη εμφάνιζε για ποιο από τα δύο οχήματα, είναι ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν μέσα από συνδυασμό τεχνικής ανάλυσης, ενδεχόμενου υλικού από κάμερες της περιοχής και μαρτυρικών καταθέσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΚΟΣΜΟΣ

115.000 θέσεις και 460 εκατ. ευρώ: Το Μαρόκο χτίζει το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου για το Μουντιάλ του 2030

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Ορκίστηκε στην εικόνα αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό» - Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για τη Γενοκτονία των Ποντίων: «Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων - Ελάχιστο χρέος μας»

10:00ΥΓΕΙΑ

«Τροφή για Συζήτηση»: Η νέα σειρά vidcast/podcast του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ξεκίνησαν ασκήσεις για την προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD ψάχνει ευρωπαϊκά εργοστάσια και ιστορικές μάρκες

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

09:35ΚΟΣΜΟΣ

«Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, μείωση των παράνομων διελεύσεων και πρόοδος στις επιστροφές»

09:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αγρίνιο: Καταδίκες στο Εφετείο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς κράτα τα χέρια στις τσέπες σου

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Άραχθος: Αίσιο τέλος για τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

09:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Μήνυμα… αντεπίθεσης από Γιαννακόπουλο – «Πάμε τώρα και για το πρωτάθλημα»

09:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αεροπορική εταιρία απαγόρευσε την είσοδο στις πτήσεις της σε «ανθρωποειδή» ρομπότ

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο νεκροί και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σε πυροβολισμούς στο Ελ Εχίδο

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

09:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι 2 λόγοι που οι έξυπνοι άνθρωποι αισθάνονται πιο μόνοι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας - Την ξυλοκόπησαν και την πέταξαν σε χαντάκι

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Tι δείχνουν για το φετινό καλοκαίρι - Ο πιο δύσκολος μήνας

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγιο-«φάντασμα» στη λεωφόρο Συγγρού – Εντοπίστηκε σε εργοτάξιο ξενοδοχείου, «άγνωστη η τύχη του» - Δείτε αποκλειστικές εικόνες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το μακελειό στα Βορίζια οδήγησε στην οικογενειακή «μαφία» των εκβιασμών και των παράνομων επιδοτήσεων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

El Niño - Επιστήμονες προειδοποιούν: 8 στα 10 κλιματικά μοντέλα δείχνουν το ακραίο σενάριο

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση του Αφγανιστάν: Πουλάνε τα παιδιά τους για να επιβιώσουν - Μωρά πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τοπάλ Οσμάν: Ο «άνθρωπος» του Κεμάλ που ευθύνεται για τις σφαγές 70.000 Ποντίων

07:18ΕΘΝΙΚΑ

Νέο βίντεο-γροθιά για τη Γενοκτονία των Ποντίων που συγκλονίζει: Όταν η μνήμη γίνεται ζωντανή κληρονομιά για τις σημερινές γενιές – Οι δημιουργοί μιλάνε στο Newsbomb

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

18:37LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος στρέφει το όπλο του στον Νικόλα;

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις δεκαετίες αίματος στο Ρέθυμνο: Η βεντέτα που ξεκίνησε το 1994 και τελείωσε το 2023

08:05ΥΓΕΙΑ

Τεστ αίματος δίνει ελπίδες για την πρόληψη του καρκίνου στο πάγκρεας - Ο καθηγητής Αντώνης Βεζάκης μιλά για την πειραματική μέθοδο που εφαρμόζεται στο Αιρεταίειο νοσοκομείο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη μητέρα που άφησε μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: «Δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας- Όλος ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ