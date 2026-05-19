Ρόδος: Αντικρουόμενες μαρτυρίες για το φρικτό τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη

Snapshot Στο φρικτό τροχαίο στη Ρόδο έχασαν τη ζωή τους η 57χρονη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακίου μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων.

Ο 45χρονος οδηγός του άλλου οχήματος παραδέχεται ότι υπερέβη το όριο ταχύτητας και ισχυρίζεται ότι το όχημα των θυμάτων παραβίασε το κόκκινο φανάρι, αλλά μια μαρτυρία γερμανού αυτόπτη μάρτυρα αμφισβητεί αυτή την εκδοχή.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει δύο κακουργηματικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε θάνατο και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.

Η έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται, με εκκρεμείς τεχνικές εκτιμήσεις και μαρτυρικές καταθέσεις.

Το κρίσιμο στοιχείο για την υπόθεση είναι η διαπίστωση ποιος οδηγός παραβίασε το κόκκινο φανάρι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του φρικτού δυστυχήματος στη Ρόδο όπου έχασαν τη ζωή τους η 57χρονη Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η 26χρονη κόρη της Αρμονία Κακίου που σημειώθηκε την Κυριακή (17/5) στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου.

Η πρόσκρουση του οχήματος που επέβαιναν οι δύο γυναίκες με το όχημα που οδηγούσε ο 45χρονος ήταν τόσο βίαιη που το όχημα που επέβαιναν οι γυναίκες ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του, ανίκανες να κινηθούν χωρίς εξωτερική επέμβαση.

Όπως αναφέρει η «δημοκρατική», το τροχαίο έχει περάσει πλέον στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης, φορτωμένο με αντικρουόμενες μαρτυρίες, κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα και το βάρος 2 ζωών που χάθηκαν σε μια στιγμή.

Ο κατηγορούμενος και η εκδοχή του

Στο έτερο εμπλεκόμενο όχημα επέβαιναν 3 άτομα. Ο οδηγός, ημεδαπός γεννηθείς το 1981, νοσηλεύτηκε με ελαφρά τραύματα. Μαζί του επέβαιναν η σύντροφός του, γεννηθείσα το 2001, και το παιδί του, γεννηθέν το 2009. Και οι 3 βγήκαν ζωντανοί από το τροχαίο με ελαφρά τραύματα.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του κατηγορούμενου επικαλούνται μία συγκεκριμένη εκδοχή αναφορικά με το τι συνέβη. Ο 45χρονος δεν αμφισβητεί ότι κινούνταν με ταχύτητα που υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η Μαρία Χατζηεμμανουήλ και η κόρη της Αρμονία παραβίασε ερυθρό σηματοδότη προκειμένου να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη για τον ίδιο η αποφυγή της σύγκρουσης.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει και η σύντροφος του κατηγορουμένου, η οποία διατείνεται ότι ο σηματοδότης εμφάνιζε πράσινη ένδειξη για το δικό τους όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η κατάθεσή της αποτελεί σημαντικό στήριγμα για τη γραμμή της υπεράσπισης, αν και εξετάζεται από τη δικαιοσύνη με την επιφύλαξη που επιβάλλει αναπόφευκτα η ιδιότητά της ως επιβαίνουσας στο αυτοκίνητο του κατηγορουμένου.

Η μαρτυρία που ανατρέπει τα δεδομένα

Η υπόθεση ωστόσο αποκτά νέα και καθοριστική δυναμική από μια μαρτυρία που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εκδοχή του κατηγορουμένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτόπτης μάρτυρας γερμανικής υπηκοότητας που βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος υποστηρίζει ότι ο 44χρονος ήταν εκείνος που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, και όχι το αυτοκίνητο της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και της κόρης της.

Η κατάθεσή του, εφόσον επιβεβαιωθεί, μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ευθύνη στη διαμόρφωση των συνθηκών της σύγκρουσης.

Στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη, για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, το κρίσιμο ερώτημα είναι μόνο ένα: ποιος οδηγούσε στο κόκκινο και ποιος στο πράσινο τη στιγμή της μοιραίας πρόσκρουσης.

Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα του οχήματος, όπως φαίνεται τόσο από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αλλά και από άλλες μαρτυρίες, είναι ένα εξαιρετικά επιβαρυντικό στοιχείο από μόνο του.

Οι κατηγορίες και η νομική διαδρομή

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του 45χρονου δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων. Η δεύτερη αφορά ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον του Β’ Τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω, και η υπόθεση οδεύει την Τετάρτη προς τακτική ανάκριση φορτωμένη με ισχυρό νομικό φορτίο.

Η έρευνα συνεχίζεται

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τροχαία δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνά της. Τεχνικές εκτιμήσεις και μαρτυρικές καταθέσεις βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, με στόχο την ανασύνθεση της πλήρους αλληλουχίας των γεγονότων. Ποια ήταν η ακριβής ταχύτητα των δύο οχημάτων κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης, σε ποια ακριβώς κατεύθυνση κινούνταν και κυρίως τι ένδειξη εμφάνιζε για ποιο από τα δύο οχήματα, είναι ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν μέσα από συνδυασμό τεχνικής ανάλυσης, ενδεχόμενου υλικού από κάμερες της περιοχής και μαρτυρικών καταθέσεων.

