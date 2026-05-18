Ρόδος: «Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα» - Μαρτυρία για το δυστύχημα με τις δύο νεκρές γυναίκες

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο οδηγός του μοιραίο οχήματος στη Ρόδο που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που επέβαιναν μητέρα και κόρη. Το νησί παραμένει συγκλονισμένο από την τραγωδία καθώς από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημά τους μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος είναι ανάμεσα στους τρεις τραυματίες, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Ant1 νωρίτερα το πρωί αποκάλυψε μία μαρτυρία γυναίκας που ταιριάζει στις περιγραφές με το όχημα που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Όπως ανέφερε η γυναίκα, ο οδηγός του οχήματος έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις πριν τη μοιραία σύγκρουση με το όχημα που επέβαιναν μητέρα και κόρη.

«Το μεσημέρι γύρω στις 12 κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, εφόσον είχαμε περάσει το φανάρι, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά η μάρτυρας και συνέχισε:

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει εμείς, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».

