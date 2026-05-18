ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα και η στρατηγική για Μη Επανδρωμένα Οχήματα

Τη συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα, το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.

Επιπρόσθετα, έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

