ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα και η στρατηγική για Μη Επανδρωμένα Οχήματα
Τη συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα, το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα 2026-2030.
Επιπρόσθετα, έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πέντε λόγοι για να μην χάσεις το live των Clutch
15:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα
15:31 ∙ LIFESTYLE
Η μελαχρινή Πάρις Χίλτον - Η τολμηρή μεταμόρφωσή της
14:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ