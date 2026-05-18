Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα». Με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωση το πρωί της Δευτέρας την ημερομηνία στην οποία θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα.

Ακολουθώντας τη σειρά αναρτήσεων των τελευταίων ημερών ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε με ένα βίντεο ότι η μεγάλη πολιτική εκδήλωση για τη ίδρυση του νέου πολιτικού του φορέα θα γίνει στις 26 Μαΐου.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε προϊδεάσει τις προηγούμενες μέρες ότι η ημέρα της ανακοίνωσης δε θα αργούσε. Με μια ανάρτηση το Σάββατο στην οποία έλεγε τη φράση "τον Μάρτιο ήταν νωρίς" και μια ανάρτηση την Κυριακή που έλεγε ότι "Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά", πλέον έρχεται η σημερινή ανάρτηση για να καθορίσει τον χρόνο των κρίσιμων ανακοινώσεων: "Τώρα είναι η ώρα".

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόμματος θα γίνει στο Θησείο.

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος έρχεται σε μια συνθήκη κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του κόμματος, καθώς και των ανακοινώσεων πολλών στελεχών να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα.

