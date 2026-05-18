Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Snapshot Από το 2027, 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις τους χωρίς περικοπές λόγω προσωπικής διαφοράς, με αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 60 ευρώ το μήνα.

Η προσωπική διαφορά, που προέκυψε από τον επανυπολογισμό των παλιών συντάξεων το 2016, θα καταργηθεί σταδιακά και από το 2027 οι αυξήσεις θα καταβάλλονται πλήρως ανεξάρτητα από αυτήν.

Μετά το 2027, η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό χωρίς αυξήσεις και θα φορολογείται μόνο με φόρο εισοδήματος, χωρίς κρατήσεις για ΕΑΣ ή ασθένεια.

Το 2026 δόθηκε στους δικαιούχους μόνο το ήμισυ των αυξήσεων λόγω προσωπικής διαφοράς, ενώ το 2027 θα δοθούν οι αυξήσεις στο 100%.

Περίπου 55.000 συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά το 2026, λαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη την αύξηση. Snapshot powered by AI

Καθαρές αυξήσεις που θα φτάσουν έως και τα 60 ευρώ τον μήνα θα λάβουν από το 2027 εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που εξακολουθούν να διατηρούν υπόλοιπο από τη λεγόμενη προσωπική διαφορά.

Οι δικαιούχοι των αυξήσεων, που για πρώτη φορά θα δοθούν στο 100%, ανέρχονται σε 671.586 συνταξιούχους και είναι στην πλειονότητά τους παλαιοί συνταξιούχοι, με απόφαση συνταξιοδότησης πριν από τις 13 Μαΐου 2016, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.

Με τον συγκεκριμένο νόμο επανυπολογίστηκαν όλες οι παλιές συντάξεις σε χαμηλότερα ποσά και, όπου προέκυψαν μειώσεις, χορηγήθηκε ως αντιστάθμισμα η προσωπική διαφορά.

Η ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, όμως, είχε ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις που ξεκίνησαν να δίνονται από το 2023 και μετά να μην περνούν ολόκληρες στην τσέπη των συνταξιούχων. Η πρακτική αυτή θα συνεχιζόταν για αρκετά ακόμη χρόνια, αν δεν αποφασιζόταν η σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς σε δύο φάσεις, φέτος και το 2027.

Φέτος οι 671.586 συνταξιούχοι πήραν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη, ενώ από 1ης/1/2027 και μετά θα λαμβάνουν το σύνολο των αυξήσεων ανεξάρτητα από το αν διατηρούν προσωπική διαφορά.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα τους επίσημους πίνακες με τα ποσά που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, μετά την αύξηση 2,4% του 2026, η οποία καταβλήθηκε κατά το ήμισυ, καθώς και τα νέα ποσά που θα διαμορφωθούν με την αύξηση του 2027, η οποία εκτιμάται στο 2,6% και θα δοθεί ολόκληρη.

Παραδείγματα:

Παλαιός συνταξιούχος του Δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης, που έως το 2025 λάμβανε σύνταξη 815 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 106 ευρώ, δηλαδή συνολικά 921 ευρώ, πήρε καθαρή αύξηση 10 ευρώ αντί για 20 ευρώ που θα ελάμβανε χωρίς προσωπική διαφορά. Το τελικό ποσό που λαμβάνει φέτος ανέρχεται σε 931 ευρώ. Το 2027 θα λάβει πλήρη αύξηση 22 ευρώ και η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 953 ευρώ. Παλαιός συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης, που έως το 2025 λάμβανε σύνταξη 1.189 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 46 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.235 ευρώ, πήρε καθαρή αύξηση 14 ευρώ αντί για 28 ευρώ. Το τελικό ποσό που λαμβάνει φέτος διαμορφώθηκε στα 1.249 ευρώ. Το 2027 θα πάρει αύξηση 32 ευρώ και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.281 ευρώ. Παλαιός συνταξιούχος του ΟΤΕ με 35 έτη ασφάλισης λάμβανε έως το 2025 σύνταξη 1.285 ευρώ και προσωπική διαφορά 91 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.376 ευρώ. Η αύξηση για το 2026 ήταν 15 ευρώ αντί για 30 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που λαμβάνει σήμερα ανέρχεται σε 1.391 ευρώ. Από το 2027 θα λάβει πλήρη αύξηση 34 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.426 ευρώ.

Πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις ΕΑΣ, ασθένειας και φόρου

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μετά το 2027 ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη, χωρίς όμως να λαμβάνει μελλοντικές αυξήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι θα μετονομαστεί σε «ποσό νόμου 4387/2016».

Η προσωπική διαφορά δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως συμβαίνει και σήμερα, αλλά μόνο σε φόρο εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας ή ΕΑΣ, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός κύριας σύνταξης. Αντίθετα, οι κρατήσεις για ΕΑΣ και ασθένεια θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.700 ευρώ και προσωπική διαφορά 140 ευρώ, έχει κράτηση ΕΑΣ 3% επί των 1.700 ευρώ, δηλαδή 51 ευρώ, με αποτέλεσμα η σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.649 ευρώ.

Στο ποσό αυτό επιβάλλεται εισφορά ασθένειας 6%, δηλαδή 98,94 ευρώ, και έτσι η σύνταξη περιορίζεται στα 1.550 ευρώ.

Στη συνέχεια προστίθεται η προσωπική διαφορά των 140 ευρώ και προκύπτει συνολικό ποσό προ φόρου 1.690 ευρώ, επί του οποίου επιβάλλεται ο αναλογών φόρος εισοδήματος.

Πόσοι συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2026;

Από τους 671.586 συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, περίπου 55.000 έλαβαν πάνω από τη μισή ή ακόμη και σχεδόν ολόκληρη την αύξηση, επειδή το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς ήταν μικρότερο από 10 ευρώ και μηδενίστηκε.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ πήρε τελικά 21 ευρώ καθαρή αύξηση στην τσέπη, ποσό που αντιστοιχεί στο 84% της συνολικής αύξησης.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ TOY 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 25 ΩΣ 27 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ 2025 (μηδενική αύξηση) 2026 (μισή αύξηση) 2027 (ολόκληρη αύξηση) Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο π. διαφοράς Σύνολο Αύξηση σύνταξης 2,6% Σύνταξη με αύξηση Προσωπική διαφορά Σύνολο ΔΗΜΟΣΙΟ 815€ 106€ 921€ 835€ 96€ 931€ 22€ 857€ 96€ 953€ ΙΚΑ 841€ 42€ 883€ 861€ 32€ 893€ 22€ 883€ 32€ 915€ ΗΣΑΠ 765€ 4€ 769€ 779€ 0€ 779€ 20€ 799€ 0€ 799€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 874€ 142€ 1.016€ 895€ 132€ 1.026€ 23€ 918€ 132€ 1.050€ ΑΤΕ 871€ 118€ 989€ 892€ 108€ 999€ 23€ 915€ 108€ 1.023€ ΟΤΕ 961€ 205€ 1.166€ 984€ 193€ 1.178€ 26€ 1.010€ 193€ 1.203€ ΔΕΗ 1.180€ 262€ 1.442€ 1.208€ 248€ 1.456€ 31€ 1.239€ 248€ 1.487€ ΟΑΕΕ 687€ 206€ 893€ 703€ 198€ 901€ 18€ 721€ 198€ 919€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 459€ 22€ 481€ 470€ 16€ 487€ 12€ 482€ 16€ 498€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 854€ 71€ 925€ 874€ 61€ 935€ 23€ 897€ 61€ 958€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.019€ 190€ 1.209€ 1.043€ 178€ 1.221€ 27€ 1.070€ 178€ 1.248€ ΝΑΤ 1.116€ 103€ 1.218€ 1.143€ 90€ 1.232€ 30€ 1.173€ 90€ 1.263€ ΤΣΠΕΑΘ 1.238€ 64€ 1.302€ 1.268€ 49€ 1.317€ 33€ 1.301€ 49€ 1.350€ ΝΑΤ 1.222€ 41€ 1.264€ 1.251€ 26€ 1.278€ 33€ 1.284€ 26€ 1.310€

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ 2025 (μηδενική αύξηση) 2026 (μισή αύξηση) 2027 (ολόκληρη αύξηση) Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο προσωπικής διαφορά Σύνολο Αύξηση σύνταξης 2,6% σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο ΔΗΜΟΣΙΟ 1.038€ 156€ 1.195€ 1.063€ 144€ 1.206€ 28€ 1.091€ 144€ 1.235€ ΙΚΑ 1.114€ 32€ 1.145€ 1.141€ 19€ 1.159€ 30€ 1.171€ 19€ 1.190€ ΗΣΑΠ 1.291€ 3€ 1.294€ 1.322€ 0€ 1.322€ 34€ 1.356€ 0€ 1.356€ ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.123€ 181€ 1.304€ 1.150€ 168€ 1.317€ 30€ 1.180€ 168€ 1.348€ ΑΤΕ 1.106€ 141€ 1.247€ 1.133€ 128€ 1.260€ 29€ 1.162€ 128€ 1.290€ ΟΤΕ 1.299€ 110€ 1.409€ 1.330€ 94€ 1.425€ 35€ 1.365€ 94€ 1.459€ ΔΕΗ 1.503€ 155€ 1.657€ 1.539€ 137€ 1.676€ 40€ 1.579€ 137€ 1.716€ ΟΑΕΕ 799€ 272€ 1.071€ 818€ 262€ 1.081€ 21€ 839€ 262€ 1.101€ ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ 643€ 44€ 687€ 658€ 36€ 695€ 17€ 675€ 36€ 711€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.085€ 84€ 1.170€ 1.111€ 71€ 1.182€ 29€ 1.140€ 71€ 1.211€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.236€ 179€ 1.415€ 1.266€ 164€ 1.430€ 33€ 1.299€ 164€ 1.463€ ΤΣΠΕΑΘ 1.238€ 64€ 1.302€ 1.268€ 49€ 1.317€ 33€ 1.301€ 49€ 1.350€ ΝΑΤ 1.222€ 41€ 1.264€ 1.251€ 26€ 1.278€ 33€ 1.284€ 26€ 1.310€

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ 2025 (μηδενική αύξηση) 2026 (μισή αύξηση) 2027 (ολόκληρη αύξηση) Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά Σύνολο Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με αύξηση Υπόλοιπο π. διαφοράς Σύνολο Αύξηση σύνταξης 2,6% Σύνταξη με αύξηση Προσωπική διαφορά Σύνολο ΔΗΜΟΣΙΟ 1.156€ 103€ 1.259€ 1.184€ 89€ 1.273€ 31€ 1.215€ 89€ 1.304€ ΙΚΑ 1.189€ 46€ 1.235€ 1.218€ 32€ 1.249€ 32€ 1.249€ 32€ 1.281€ ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 1.111€ 43€ 1.154€ 1.138€ 30€ 1.167€ 30€ 1.167€ 30€ 1.197€ ΗΣΑΠ 1.366€ 142€ 1.508€ 1.399€ 126€ 1.524€ 36€ 1.435€ 126€ 1.561€ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.190€ 192€ 1.382€ 1.219€ 178€ 1.396€ 32€ 1.250€ 178€ 1.428€ ΑΤΕ 1.248€ 114€ 1.362€ 1.278€ 99€ 1.377€ 33€ 1.311€ 99€ 1.410€ ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.065€ 149€ 1.214€ 1.091€ 136€ 1.227€ 28€ 1.119€ 136€ 1.255€ ΟΤΕ 1.285€ 91€ 1.376€ 1.316€ 76€ 1.391€ 34€ 1.350€ 76€ 1.426€ ΔΕΗ 1.424€ 152€ 1.576€ 1.458€ 135€ 1.593€ 38€ 1.496€ 135€ 1.631€ ΟΑΕΕ 860€ 269€ 1.129€ 881€ 259€ 1.139€ 23€ 904€ 259€ 1.162€ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 863€ 85€ 948€ 884€ 75€ 958€ 23€ 907€ 75€ 981€ ΕΤΑΑ -ΝΟΜΙΚΩΝ 862€ 29€ 891€ 883€ 19€ 901€ 23€ 906€ 19€ 924€ ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.234€ 101€ 1.335€ 1.264€ 86€ 1.350€ 33€ 1.296€ 86€ 1.383€ ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ 1.380€ 187€ 1.567€ 1.413€ 170€ 1.584€ 37€ 1.450€ 170€ 1.620€ ΤΣΠΕΑΘ 1.263€ 90€ 1.353€ 1.293€ 75€ 1.368€ 34€ 1.327€ 75€ 1.402€ ΤΑΤΤΑ 904€ 386€ 1.290€ 926€ 375€ 1.301€ 24€ 950€ 375€ 1.325€ ΝΑΤ 1.162€ 37€ 1.199€ 1.190€ 23€ 1.213€ 31€ 1.221€ 23€ 1.244€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»