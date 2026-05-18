Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι δικαιούχοι των αυξήσεων, που για πρώτη φορά θα δοθούν στο 100%, ανέρχονται σε 671.586 συνταξιούχους και είναι στην πλειονότητά τους παλαιοί συνταξιούχοι

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το 2027, 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι θα λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις τους χωρίς περικοπές λόγω προσωπικής διαφοράς, με αυξήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 60 ευρώ το μήνα.
  • Η προσωπική διαφορά, που προέκυψε από τον επανυπολογισμό των παλιών συντάξεων το 2016, θα καταργηθεί σταδιακά και από το 2027 οι αυξήσεις θα καταβάλλονται πλήρως ανεξάρτητα από αυτήν.
  • Μετά το 2027, η προσωπική διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό χωρίς αυξήσεις και θα φορολογείται μόνο με φόρο εισοδήματος, χωρίς κρατήσεις για ΕΑΣ ή ασθένεια.
  • Το 2026 δόθηκε στους δικαιούχους μόνο το ήμισυ των αυξήσεων λόγω προσωπικής διαφοράς, ενώ το 2027 θα δοθούν οι αυξήσεις στο 100%.
  • Περίπου 55.000 συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά το 2026, λαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη την αύξηση.
Snapshot powered by AI

Καθαρές αυξήσεις που θα φτάσουν έως και τα 60 ευρώ τον μήνα θα λάβουν από το 2027 εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που εξακολουθούν να διατηρούν υπόλοιπο από τη λεγόμενη προσωπική διαφορά.

Οι δικαιούχοι των αυξήσεων, που για πρώτη φορά θα δοθούν στο 100%, ανέρχονται σε 671.586 συνταξιούχους και είναι στην πλειονότητά τους παλαιοί συνταξιούχοι, με απόφαση συνταξιοδότησης πριν από τις 13 Μαΐου 2016, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου.

Με τον συγκεκριμένο νόμο επανυπολογίστηκαν όλες οι παλιές συντάξεις σε χαμηλότερα ποσά και, όπου προέκυψαν μειώσεις, χορηγήθηκε ως αντιστάθμισμα η προσωπική διαφορά.

Η ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, όμως, είχε ως αποτέλεσμα οι αυξήσεις που ξεκίνησαν να δίνονται από το 2023 και μετά να μην περνούν ολόκληρες στην τσέπη των συνταξιούχων. Η πρακτική αυτή θα συνεχιζόταν για αρκετά ακόμη χρόνια, αν δεν αποφασιζόταν η σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς σε δύο φάσεις, φέτος και το 2027.

Φέτος οι 671.586 συνταξιούχοι πήραν τουλάχιστον τη μισή αύξηση στην τσέπη, ενώ από 1ης/1/2027 και μετά θα λαμβάνουν το σύνολο των αυξήσεων ανεξάρτητα από το αν διατηρούν προσωπική διαφορά.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» παρουσιάζει σήμερα τους επίσημους πίνακες με τα ποσά που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, μετά την αύξηση 2,4% του 2026, η οποία καταβλήθηκε κατά το ήμισυ, καθώς και τα νέα ποσά που θα διαμορφωθούν με την αύξηση του 2027, η οποία εκτιμάται στο 2,6% και θα δοθεί ολόκληρη.

Παραδείγματα:

  1. Παλαιός συνταξιούχος του Δημοσίου με 25 έτη ασφάλισης, που έως το 2025 λάμβανε σύνταξη 815 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 106 ευρώ, δηλαδή συνολικά 921 ευρώ, πήρε καθαρή αύξηση 10 ευρώ αντί για 20 ευρώ που θα ελάμβανε χωρίς προσωπική διαφορά. Το τελικό ποσό που λαμβάνει φέτος ανέρχεται σε 931 ευρώ. Το 2027 θα λάβει πλήρη αύξηση 22 ευρώ και η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 953 ευρώ.
  2. Παλαιός συνταξιούχος του ΙΚΑ με 35 έτη ασφάλισης, που έως το 2025 λάμβανε σύνταξη 1.189 ευρώ προ φόρου και προσωπική διαφορά 46 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.235 ευρώ, πήρε καθαρή αύξηση 14 ευρώ αντί για 28 ευρώ. Το τελικό ποσό που λαμβάνει φέτος διαμορφώθηκε στα 1.249 ευρώ. Το 2027 θα πάρει αύξηση 32 ευρώ και η σύνταξη θα ανέλθει στα 1.281 ευρώ.
  3. Παλαιός συνταξιούχος του ΟΤΕ με 35 έτη ασφάλισης λάμβανε έως το 2025 σύνταξη 1.285 ευρώ και προσωπική διαφορά 91 ευρώ, δηλαδή συνολικά 1.376 ευρώ. Η αύξηση για το 2026 ήταν 15 ευρώ αντί για 30 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που λαμβάνει σήμερα ανέρχεται σε 1.391 ευρώ. Από το 2027 θα λάβει πλήρη αύξηση 34 ευρώ και η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 1.426 ευρώ.

Πώς θα υπολογίζονται οι κρατήσεις ΕΑΣ, ασθένειας και φόρου

Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται και μετά το 2027 ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη, χωρίς όμως να λαμβάνει μελλοντικές αυξήσεις. Το πιθανότερο είναι ότι θα μετονομαστεί σε «ποσό νόμου 4387/2016».

Η προσωπική διαφορά δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως συμβαίνει και σήμερα, αλλά μόνο σε φόρο εισοδήματος.

Αυτό σημαίνει ότι στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας ή ΕΑΣ, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός κύριας σύνταξης. Αντίθετα, οι κρατήσεις για ΕΑΣ και ασθένεια θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 1.700 ευρώ και προσωπική διαφορά 140 ευρώ, έχει κράτηση ΕΑΣ 3% επί των 1.700 ευρώ, δηλαδή 51 ευρώ, με αποτέλεσμα η σύνταξη να διαμορφώνεται στα 1.649 ευρώ.

Στο ποσό αυτό επιβάλλεται εισφορά ασθένειας 6%, δηλαδή 98,94 ευρώ, και έτσι η σύνταξη περιορίζεται στα 1.550 ευρώ.

Στη συνέχεια προστίθεται η προσωπική διαφορά των 140 ευρώ και προκύπτει συνολικό ποσό προ φόρου 1.690 ευρώ, επί του οποίου επιβάλλεται ο αναλογών φόρος εισοδήματος.

Πόσοι συνταξιούχοι μηδένισαν την προσωπική διαφορά με την αύξηση του 2026;

Από τους 671.586 συνταξιούχους που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά, περίπου 55.000 έλαβαν πάνω από τη μισή ή ακόμη και σχεδόν ολόκληρη την αύξηση, επειδή το υπόλοιπο της προσωπικής τους διαφοράς ήταν μικρότερο από 10 ευρώ και μηδενίστηκε.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με αύξηση 25 ευρώ και προσωπική διαφορά 4 ευρώ πήρε τελικά 21 ευρώ καθαρή αύξηση στην τσέπη, ποσό που αντιστοιχεί στο 84% της συνολικής αύξησης.

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ TOY 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 25 ΩΣ 27 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ2025 (μηδενική αύξηση)2026 (μισή αύξηση)2027 (ολόκληρη αύξηση)
Ανταποδοτική και εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολοΑνταποδοτική και εθνική σύνταξη με αύξησηΥπόλοιπο π. διαφοράςΣύνολοΑύξηση σύνταξης 2,6%Σύνταξη με αύξησηΠροσωπική διαφοράΣύνολο
ΔΗΜΟΣΙΟ815€106€921€835€96€931€22€857€96€953€
ΙΚΑ841€42€883€861€32€893€22€883€32€915€
ΗΣΑΠ765€4€769€779€0€779€20€799€0€799€
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ874€142€1.016€895€132€1.026€23€918€132€1.050€
ΑΤΕ871€118€989€892€108€999€23€915€108€1.023€
ΟΤΕ961€205€1.166€984€193€1.178€26€1.010€193€1.203€
ΔΕΗ1.180€262€1.442€1.208€248€1.456€31€1.239€248€1.487€
ΟΑΕΕ687€206€893€703€198€901€18€721€198€919€
ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ459€22€481€470€16€487€12€482€16€498€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ854€71€925€874€61€935€23€897€61€958€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.019€190€1.209€1.043€178€1.221€27€1.070€178€1.248€
ΝΑΤ1.116€103€1.218€1.143€90€1.232€30€1.173€90€1.263€
ΤΣΠΕΑΘ1.238€64€1.302€1.268€49€1.317€33€1.301€49€1.350€
ΝΑΤ1.222€41€1.264€1.251€26€1.278€33€1.284€26€1.310€

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 31 ΩΣ 33 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ2025 (μηδενική αύξηση)2026 (μισή αύξηση)2027 (ολόκληρη αύξηση)
Ανταποδοτική και εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολοΑνταποδοτική και εθνική σύνταξη με αύξησηΥπόλοιπο

προσωπικής διαφορά

ΣύνολοΑύξηση σύνταξης 2,6%σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολο
ΔΗΜΟΣΙΟ1.038€156€1.195€1.063€144€1.206€28€1.091€144€1.235€
ΙΚΑ1.114€32€1.145€1.141€19€1.159€30€1.171€19€1.190€
ΗΣΑΠ1.291€3€1.294€1.322€0€1.322€34€1.356€0€1.356€
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.123€181€1.304€1.150€168€1.317€30€1.180€168€1.348€
ΑΤΕ1.106€141€1.247€1.133€128€1.260€29€1.162€128€1.290€
ΟΤΕ1.299€110€1.409€1.330€94€1.425€35€1.365€94€1.459€
ΔΕΗ1.503€155€1.657€1.539€137€1.676€40€1.579€137€1.716€
ΟΑΕΕ799€272€1.071€818€262€1.081€21€839€262€1.101€
ΕΤΑΑ – ΝΟΜΙΚΩΝ643€44€687€658€36€695€17€675€36€711€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.085€84€1.170€1.111€71€1.182€29€1.140€71€1.211€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.236€179€1.415€1.266€164€1.430€33€1.299€164€1.463€
ΤΣΠΕΑΘ1.238€64€1.302€1.268€49€1.317€33€1.301€49€1.350€
ΝΑΤ1.222€41€1.264€1.251€26€1.278€33€1.284€26€1.310€

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2027 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 33 ΩΣ 35 ΈΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑ2025 (μηδενική αύξηση)2026 (μισή αύξηση)2027 (ολόκληρη αύξηση)
Ανταποδοτική και εθνική σύνταξηΠροσωπική διαφοράΣύνολοΑνταποδοτική και εθνική σύνταξη με αύξησηΥπόλοιπο π. διαφοράςΣύνολοΑύξηση σύνταξης 2,6%Σύνταξη με αύξησηΠροσωπική διαφοράΣύνολο
ΔΗΜΟΣΙΟ1.156€103€1.259€1.184€89€1.273€31€1.215€89€1.304€
ΙΚΑ1.189€46€1.235€1.218€32€1.249€32€1.249€32€1.281€
ΣΥΝΕΡΤΑΙΡΙΣΜΩΝ1.111€43€1.154€1.138€30€1.167€30€1.167€30€1.197€
ΗΣΑΠ1.366€142€1.508€1.399€126€1.524€36€1.435€126€1.561€
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.190€192€1.382€1.219€178€1.396€32€1.250€178€1.428€
ΑΤΕ1.248€114€1.362€1.278€99€1.377€33€1.311€99€1.410€
ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ1.065€149€1.214€1.091€136€1.227€28€1.119€136€1.255€
ΟΤΕ1.285€91€1.376€1.316€76€1.391€34€1.350€76€1.426€
ΔΕΗ1.424€152€1.576€1.458€135€1.593€38€1.496€135€1.631€
ΟΑΕΕ860€269€1.129€881€259€1.139€23€904€259€1.162€
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ863€85€948€884€75€958€23€907€75€981€
ΕΤΑΑ -ΝΟΜΙΚΩΝ862€29€891€883€19€901€23€906€19€924€
ΕΤΑΑ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ1.234€101€1.335€1.264€86€1.350€33€1.296€86€1.383€
ΕΤΑΑ- ΜΗΧΑΝΚΩΝ1.380€187€1.567€1.413€170€1.584€37€1.450€170€1.620€
ΤΣΠΕΑΘ1.263€90€1.353€1.293€75€1.368€34€1.327€75€1.402€
ΤΑΤΤΑ904€386€1.290€926€375€1.301€24€950€375€1.325€
ΝΑΤ1.162€37€1.199€1.190€23€1.213€31€1.221€23€1.244€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τραμπ ανάρτησε εικόνα AI που τον δείχνει να πατά το «κόκκινο κουμπί» -«Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC: Το ακραίο concept περνά τελικά στην παραγωγή

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δελφίνι ξεβράστηκε νεκρό στην ακτή – Το πέταξαν δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (18/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44WHAT THE FACT

Η Κίνα προετοιμάζεται για το χειρότερο: Χτίζει πλανητική άμυνα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές συντάξεις: Ειδική διάταξη για επιτάχυνση του χρόνου απονομής

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η έλευση των smartphones έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων παγκοσμίως

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κοκκινίζει» ο Κηφισός, πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση: Χωρίς Πολάκη οι επόμενες συνεδριάσεις ΠΓ και ΚΕ, διαμηνύει η Κουμουνδούρου

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραγωγικότητα: Είμαστε 25 χρόνια… πίσω - Οι επιδόσεις ανά κλάδο και το μέγεθος των επιχειρήσεων

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (18/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 με διακύβευμα «ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο αν παραστεί ανάγκη»

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

07:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Στη σκιά των Πανελληνίων: Μαθητές που «λυγίζουν» σιωπηλά στον αγώνα για την επιτυχία

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Μαΐου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

06:58ΜΑΝΤΕΙΟ

Σε εκλογική ετοιμότητα ο μηχανισμός της ΝΔ, με δύναμη από το Λένινγκραντ η Κάρυ, τον τελείωσε πριν τον τελειώσει

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Φάμελλος δικαιώνει Κασσελάκη, οι εκλογές και η αραβική παροιμία, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, οι FT και η Metlen, η Lamda Malls, ο Ηρακλής και η μεταφορά κερδών και οι χειρισμοί Παπαθανάση στο Ταμείο Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Αρκούδα κατακρεούργησε 68χρονη - Την άφησε με μισό πρόσωπο

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

05:00ΕΘΝΙΚΑ

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη Παπασταύρου στο Breitbart: Στο επίκεντρο η ενεργειακή διπλωματία και ο ρόλος της Ελλάδας

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:57LIFESTYLE

Eurovision: Ο γιατρός που έκλεψε την καρδιά της Dara - Ο σύζυγος «φύλακας άγγελος» της και το φιλί μετά τη μεγάλη νίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ