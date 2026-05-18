Financial Times: Η έλευση των smartphones έχει οδηγήσει σε απότομη μείωση του ποσοστού γεννήσεων

Η πιο αισθητή μείωση παρατηρήθηκε στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες είναι πιο ενεργοί χρήστες συσκευών

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου έχει επιταχύνει τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων σε πολλές χώρες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.
  • Η πιο έντονη μείωση των γεννήσεων παρατηρείται στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες είναι πιο ενεργοί χρήστες κινητών συσκευών.
  • Η μείωση των γεννήσεων συσχετίζεται με την αύξηση της χρήσης εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και τη δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok.
  • Οι αλλαγές στη γονιμότητα σχετίζονται με τη μείωση των προσωπικών σχέσεων και τις αυξημένες προσδοκίες από τους συντρόφους λόγω της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η μείωση του ποσοστού γεννήσεων έχει φτάσει έως και το 40% από την εποχή της μαζικής διάδοσης των smartphones παγκοσμίως.
Η εξάπλωση των smartphones και του γρήγορου διαδικτύου στις δεκαετίες του 2000 και του 2010 ενδέχεται να επιτάχυνε τη μείωση των ποσοστών γεννήσεων σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι Financial Times κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μετά από ανάλυση δημογραφικών δεδομένων.

Για παράδειγμα, στη Γαλλία και την Πολωνία, η γονιμότητα παρέμεινε σχετικά σταθερή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα μετά το 2009. Στο Μεξικό, το Μαρόκο και την Ινδονησία, μια παρόμοια τάση εμφανίστηκε γύρω στο 2012, και στην Γκάνα, τη Νιγηρία και τη Σενεγάλη, μεταξύ 2013 και 2015.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η μείωση των ποσοστών γεννήσεων συνέπεσε με μια απότομη αύξηση της δημοτικότητας των ερωτημάτων της Google που σχετίζονται με εφαρμογές για κινητά, κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, αντικατοπτρίζει την ταχεία υιοθέτηση των smartphones.

Σε μια προηγούμενη μελέτη, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, Νέιθαν Χάντσον και Χέρναν Μοσκόσο-Μποέντο, διαπίστωσαν ότι στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά γεννήσεων μειώθηκαν νωρίτερα και πιο απότομα σε περιοχές όπου το υψηλής ταχύτητας κινητό διαδίκτυο 4G εισήχθη νωρίτερα.

Επιπλέον, η πιο αισθητή μείωση παρατηρήθηκε στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες είναι πιο ενεργοί χρήστες συσκευών.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση των smartphones επηρεάζει τη γονιμότητα

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εξάπλωση των smartphones επηρεάζει τη γονιμότητα λόγω της μείωσης των προσωπικών σχέσεων και των αυξανόμενων προσδοκιών από τους πιθανούς συντρόφους λόγω της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, οι αναλυτές σημειώνουν ότι όσο πιο παραδοσιακές ιδέες για τους ρόλους των φύλων παραμένουν σε μια δεδομένη κοινωνία, τόσο πιο έντονος είναι ο αντίκτυπος της υιοθέτησης των smartphones στη γονιμότητα.

«Το Instagram και το TikTok επιτρέπουν στις νεαρές γυναίκες σε όλο τον κόσμο να παρακάμπτουν τις παραδοσιακές φιγούρες εξουσίας και τις προετοιμάζουν για υψηλότερες προσδοκίες από τις σχέσεις, για τις οποίες οι άνδρες με τους οποίους αλληλεπιδρούν συχνά δεν είναι προετοιμασμένοι», δήλωσε η δημογράφος του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Άλις Έβανς.

Οι Financial Times παραθέτουν ένα γράφημα που δείχνει ότι το παγκόσμιο ποσοστό γεννήσεων έχει μειωθεί κατακόρυφα από την έλευση των smartphones.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από την εποχή της μαζικής χρήσης των smartphones, το ποσοστό γεννήσεων έχει μειωθεί απότομα, μειώνοντας συνολικά από +0% σε σχεδόν -40%.

