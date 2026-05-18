Η Κίνα προετοιμάζεται για το χειρότερο: Χτίζει πλανητική άμυνα

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι υπάρχει κίνδυνος, η παγκόσμια συνεργασία και οι τεχνολογικές δυνατότητες καθιστούν τον αστεροειδή 2024 YR4 διαχειρίσιμο και δεν απαιτούν υπερβολικό πανικό.

Η Κίνα ξεκίνησε προσλήψεις για μια δύναμη πλανητικής άμυνας, μετά από εκτιμήσεις κινδύνου που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας αστεροειδής θα μπορούσε θεωρητικά να χτυπήσει τη Γη το 2032.

Αγγελίες εργασίας που αναρτήθηκαν διαδικτυακά από την Κρατική Διοίκηση Επιστήμης, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας για την Εθνική Άμυνα της Κίνας (SASTIND) αυτή την εβδομάδα, ζητούσαν νέους και πιστούς αποφοίτους με εξειδίκευση στην αεροδιαστημική μηχανική, τη διεθνή συνεργασία και τον εντοπισμό αστεροειδών.

Η εκστρατεία προσλήψεων έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για έναν αστεροειδή που έχει μικρή — αλλά αυξανόμενη — πιθανότητα να συγκρουστεί με τη Γη μέσα στα επόμενα επτά χρόνια. Ο αστεροειδής 2024 YR4 βρίσκεται στην κορυφή των λιστών κινδύνου των ευρωπαϊκών και αμερικανικών διαστημικών υπηρεσιών, ενώ την περασμένη εβδομάδα οι αναλυτές αύξησαν την εκτίμηση πιθανότητας πρόσκρουσης από 1,3% σε 2,2%. Η Συμβουλευτική Ομάδα Σχεδιασμού Διαστημικών Αποστολών του ΟΗΕ, στην οποία συμμετέχουν χώρες με διαστημικά προγράμματα, μεταξύ αυτών και η Κίνα, πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις για να εξετάσει πιθανές αντιδράσεις.

Οι αγγελίες, που δημοσιεύθηκαν στο WeChat νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ανέφεραν 16 διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη SASTIND, εκ των οποίων οι τρεις αφορούσαν μια νέα «δύναμη πλανητικής άμυνας». Οι αιτήσεις απευθύνονταν σε πρόσφατους αποφοίτους κάτω των 35 ετών, με επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα και «σταθερή πολιτική στάση» υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και ιδεολογική ευθυγράμμιση με τον ηγέτη της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.

Οι αγγελίες προκάλεσαν έντονη διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ των νέων, μιας κοινωνικής ομάδας που είδε την ανεργία να φτάνει σε ιστορικό υψηλό το 2023.

«Η Γη θα εξαρτάται από εσάς τους τρεις. Δεν είναι αγχωτικό αυτό;» σχολίασε ένας χρήστης.

«Αν πετύχετε, θα είστε ήρωες που έσωσαν τον κόσμο», ανέφερε ένα ακόμη δημοφιλές σχόλιο στο Weibo. «Αλλά κανείς δεν θα σας τιμωρήσει αν αποτύχετε, γιατί κυριολεκτικά δεν θα έχει μείνει “κανείς”».

Οι περιγραφές των θέσεων δείχνουν ότι η νέα δύναμη θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία και στον σχεδιασμό συστημάτων νέας και πειραματικής τεχνολογίας. Οι θέσεις για την πλανητική άμυνα περιγράφονται ως «έρευνα στην παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για αστεροειδείς κοντά στη Γη» και απαιτούν μεταπτυχιακό τίτλο ή ανώτερο επίπεδο σπουδών σε ειδικότητες όπως η αστροφυσική, η τεχνολογία εξερεύνησης Γης και διαστήματος και οι αεροδιαστημικές επιστήμες.

Ο αεροδιαστημικός τομέας της Κίνας βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη και δεν είναι σαφές αν οι προσλήψεις συνδέονται άμεσα με την ανακάλυψη του αστεροειδούς. Η SASTIND δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Άντριου Τζόουνς, ανταποκριτής του SpaceNews με εξειδίκευση στο κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα, δήλωσε ότι ο χρόνος των προσλήψεων φαίνεται να συμπίπτει τυχαία με την ανακάλυψη του 2024 YR4 και ότι οι θέσεις πιθανότατα «συμπληρώνουν τις ήδη υπάρχουσες προσπάθειες της Κίνας για την ανάπτυξη δυνατοτήτων πλανητικής άμυνας».

«Αυτό περιλαμβάνει συστήματα παρακολούθησης και προειδοποίησης, τόσο από το έδαφος όσο και ενδεχομένως στο διάστημα, καθώς και προετοιμασία δοκιμών μέτρων όπως οι κινητικοί αναχαιτιστές για την αλλαγή της τροχιάς απειλητικών αστεροειδών», ανέφερε.

Η εκτροπή αστεροειδών όπως ο 2024 YR4 φαίνεται να αποτελεί βασικό στόχο της κινεζικής διαστημικής ανάπτυξης, με σχέδια που θυμίζουν την αποστολή Double Asteroid Redirection Test (DART) της NASA το 2020.

Η αποστολή DART περιλάμβανε την πρόσκρουση διαστημοπλοίου πάνω στον αστεροειδή Δίμορφο, μήκους περίπου 160 μέτρων, καταφέρνοντας για πρώτη φορά να αλλάξει την πορεία του. Αργότερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος εκτόξευσε δεύτερο σκάφος για να παρατηρήσει και να καταγράψει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Η Κίνα ετοιμάζει επίσης τη δική της δοκιμή εκτροπής αστεροειδούς το 2027, με στόχο έναν μικρότερο αστεροειδή, τον 2015 XF261. Ωστόσο, ο πλανητικός επιστήμονας Χάρισον Αγκρούσα από το Παρατηρητήριο της Κυανής Ακτής εξέφρασε ανησυχίες για το μικρό μέγεθος του συγκεκριμένου σώματος.

«Με βάση όσα μάθαμε από την αποστολή DART, μια παρόμοια αποστολή πρόσκρουσης σε τόσο μικρό στόχο πιθανότατα θα τον διέλυε πλήρως», είπε. «Αυτό ίσως να μην είναι η πιο χρήσιμη στρατηγική αντιμετώπισης, καθώς μπορεί να δημιουργήσεις ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα μετατρέποντας ένα μόνο αντικείμενο με γνωστή τροχιά σε πολλά θραύσματα με άγνωστες πορείες».

Ο Χάρισον τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει λόγος υπερβολικού πανικού για τον 2024 YR4, επισημαίνοντας ότι πολλές χώρες και διαστημικοί οργανισμοί συνεργάζονται ήδη για την αντιμετώπισή του.

«Γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να εκτρέψουμε έναν τέτοιο αστεροειδή, όπως απέδειξε η αποστολή DART. Επομένως, αυτός ο αστεροειδής δεν πρέπει να μας τρομάζει· πρέπει απλώς να μελετηθεί και να γίνει κατανοητός».