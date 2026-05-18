Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το κρουαζιερόπλοιο που «χτυπήθηκε» από τον χανταϊό

Σε 40ήμερη καραντίνα τα μέλη του πληρώματος που παρέμειναν στο πλοίο

Δέσποινα Σοφιανίδου

Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το κρουαζιερόπλοιο που «χτυπήθηκε» από τον χανταϊό

To κρουαζιερόπλοιο MV Hondius 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα ελλιμενιστεί στο Ρότερνταμ για απολύμανση και καραντίνα του πληρώματος.
  • Τα 25 μέλη πληρώματος και δύο ιατρικό προσωπικό θα τεθούν σε καραντίνα διάρκειας έως 42 ημερών.
  • Η επιδημία hantavirus εντοπίστηκε σε επιβάτες του πλοίου, με τρεις θανάτους να σχετίζονται με τον ιό.
  • Ο ιός hantavirus μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά και έχει επώαση περίπου έξι εβδομάδων.
  • Επιβάτες και επαφές τους σε διάφορες χώρες έχουν τεθεί σε καραντίνα για την αποφυγή διάδοσης.
Snapshot powered by AI

Στο λιμάνι του Ρότερνταμ αναμένεται να ελλιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από τον χανταϊό.

Τα 25 μέλη του πληρώματος, και δύο άτομα ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν σε καραντίνα ενώ θα γίνει απολύμανση στους χώρους του. Η περίοδος καραντίνας συνίσταται στις 42 ημέρες, ωστόσο δεν είναι σαφές αν θα τηρηθεί στο σύνολό της.

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν μια ομάδα σοβαρών αναπνευστικών ασθενειών μεταξύ των επιβατών αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 2 Μαΐου. Τρεις άνθρωποι - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - έχουν πεθάνει από την έναρξη της επιδημίας.

Ο ιός Hantavirus μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αλλά μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε σπάνιες περιπτώσεις και μετά από παρατεταμένη, στενή επαφή. Η επώαση μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Μέρος του πληρώματος και επιβάτες που έχουν ήδη εγκαταλείψει το πλοίο και τα άτομα που έρχονται σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το τρέχον ξέσπασμα περιλαμβάνει την παραλλαγή των Άνδεων, που κυκλοφορεί στην Αργεντινή και τη Χιλή εδώ και δεκαετίες. Τα δείγματα πλοίων δεν δείχνουν σημαντική διακύμανση του ιού, δήλωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Την Παρασκευή, ο ΠΟΥ αναθεώρησε τον αριθμό των κρουσμάτων του σε 10 από 11, αφού ένα ασαφές κρούσμα στις ΗΠΑ βρέθηκε αρνητικό.

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσε το Σάββατο ότι ένας Καναδός, ο οποίος ήταν επιβάτης στο Hondius, είχε επίσης βρεθεί θετικός στον ιό hantavirus.

Παρά την ανησυχία που επικράτησε στο Ρότερνταμ εξαιτίας της άφιξης του πλοίου, σύμφωνα με το Reuters, οι Ολλανδοί πολίτες δεν αναμένουν νέα πανδημία, ωστόsο εκφράζουν φόβους για το αν θα τηρηθεί η περίοδος καραντίνας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:42ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία σκότωσε αιλουροειδές - δραπέτη που ανήκε στη «Βασίλισσα των Τίγρεων της Γερμανίας»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

FIAT 600: Νέα turbo έκδοση σε προσιτή τιμή

09:37LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Διερμηνέας του BBC τα «έσπασε» στον τελικό της Eurovision με το «Jalla»

09:37ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Πώς μπορεί να επηρεάσει την ερωτική ζωή όσων νόσησαν ακόμη και για έξι χρόνια

09:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβρεξαν με νεροπίστολα 22χρονο και έβγαζαν βίντεο – Τον χτύπησαν και τον έβρισαν

09:31WHAT THE FACT

Επιστήμονες αποκαλύπτουν ένα «εξωγήινο» μέταλλο κρυμμένο σε έναν θησαυρό 3.000 ετών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Στο νοσοκομείο η οδηγός

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φόρα θα παντρευτεί ζευγάρι εντός των φυλακών Τρικάλων

09:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Ανήλικοι πετούσαν πέτρες, μπουκάλια και νερομπαλόνια σε διερχόμενα αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αποκαλύπτουν μεθόδους βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA

08:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Chios και Kythira Pass 2026: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για το voucher

08:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής»

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε σε πίστα τον Περιφερειακό και συνελήφθη 30χρονος που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει με όσους εργάζονται εκείνη την ημέρα

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό τέλος στην υπόθεση της εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω - Η δήλωση της μητέρα του

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Όλα στα σκουπίδια - Οι Αμερικανοί πέταξαν τα δώρα των Κινέζων πριν μπουν στο Air Force One

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα τα νέα στοιχεία για το super El Niño - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα το καλοκαίρι

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο, να πληρώσει το τίμημα, τα πλοία δεν επιπλέουν πάντα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Ντοκουμέντο: Αυτή είναι η φωτογραφία που αποδεικνύει ότι ο μικρός Μπεν πέθανε στην Κω

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:40LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το μήνυμα της Dara στην Τουρκία λόγω... συζύγου

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν καθαρές αυξήσεις από 20 έως 60 ευρώ τον μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη στον αέρα του Αϊντάχο

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 11.600.000 ευρώ

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες φρίκης από τις φυλακές «κολαστήρια» του Ιράν: Βιασμοί και εξευτελισμοί - Ο «Χασάπης του Εβίν» και ξυλοδαρμοί με το κοράνι

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 11.653.128 ευρώ

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε ξεκινούν το ευρωπαϊκό ταξίδι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ - Όλες οι ημερομηνίες

07:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου - «Τώρα είναι η ώρα»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ