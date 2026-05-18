Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το κρουαζιερόπλοιο που «χτυπήθηκε» από τον χανταϊό

Στο λιμάνι του Ρότερνταμ αναμένεται να ελλιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επλήγη από τον χανταϊό.

Τα 25 μέλη του πληρώματος, και δύο άτομα ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν σε καραντίνα ενώ θα γίνει απολύμανση στους χώρους του. Η περίοδος καραντίνας συνίσταται στις 42 ημέρες, ωστόσο δεν είναι σαφές αν θα τηρηθεί στο σύνολό της.

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν μια ομάδα σοβαρών αναπνευστικών ασθενειών μεταξύ των επιβατών αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 2 Μαΐου. Τρεις άνθρωποι - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - έχουν πεθάνει από την έναρξη της επιδημίας.

Ο ιός Hantavirus μεταδίδεται κυρίως από τρωκτικά, αλλά μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε σπάνιες περιπτώσεις και μετά από παρατεταμένη, στενή επαφή. Η επώαση μπορεί να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Μέρος του πληρώματος και επιβάτες που έχουν ήδη εγκαταλείψει το πλοίο και τα άτομα που έρχονται σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το τρέχον ξέσπασμα περιλαμβάνει την παραλλαγή των Άνδεων, που κυκλοφορεί στην Αργεντινή και τη Χιλή εδώ και δεκαετίες. Τα δείγματα πλοίων δεν δείχνουν σημαντική διακύμανση του ιού, δήλωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Την Παρασκευή, ο ΠΟΥ αναθεώρησε τον αριθμό των κρουσμάτων του σε 10 από 11, αφού ένα ασαφές κρούσμα στις ΗΠΑ βρέθηκε αρνητικό.

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας δήλωσε το Σάββατο ότι ένας Καναδός, ο οποίος ήταν επιβάτης στο Hondius, είχε επίσης βρεθεί θετικός στον ιό hantavirus.

Παρά την ανησυχία που επικράτησε στο Ρότερνταμ εξαιτίας της άφιξης του πλοίου, σύμφωνα με το Reuters, οι Ολλανδοί πολίτες δεν αναμένουν νέα πανδημία, ωστόsο εκφράζουν φόβους για το αν θα τηρηθεί η περίοδος καραντίνας.

