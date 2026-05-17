Ένας Καναδός θετικός στον χανταϊό - Έφυγε από το κρουαζιερόπλοιο

Είναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί μετά την αναχώρησή τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένας Καναδός βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, αφότου έφυγε από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκε εστία του στελέχους των Άνδεων του ιού.

Ο άνθρωπος αυτός, που υποβλήθηκε σε εξετάσεις σε νοσοκομείο στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας, στο νησί Βανκούβερ, αφού εμφάνισε ήπια συμπτώματα, είναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί μετά την αναχώρησή τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Η ομάδα περιλαμβάνει δύο ζευγάρια --ένα από το Γιούκον και ένα άλλο από τη Βρετανική Κολομβία. Ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός είναι από το Γιούκον, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το ζευγάρι από το Γιούκον υποβάλλεται σε εξετάσεις στη Βρετανική Κολομβία καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία σε αυτό το βόρειο έδαφος, δήλωσε η υπεύθυνη υγείας της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας Μπόνι Χένρι.

Η Χένρι τόνισε ότι οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους ανθρώπους όταν μεταφέρθηκαν από την πτήση τους στη Βικτώρια. Ο άνθρωπος που βρέθηκε θετικός είναι σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε.

Το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα έως και στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι χανταϊοί είναι μια ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορούν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υγειονομικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού είναι χαμηλός.

