Νέος συναγερμός: Νησί του Ειρηνικού σε καραντίνα για χανταϊό λόγω επιβάτιδας του Hondius

Snapshot Νησί Πίτκερν τέθηκε σε καραντίνα λόγω επιβάτιδας του MV Hondius που εκτέθηκε στον χανταϊό.

Τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από ξέσπασμα του ιού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η γυναίκα ταξίδεψε μέσω Σαν Φρανσίσκο, Ταϊτής και Μανγκαρέβα πριν φτάσει στα νησιά Πίτκερν.

Η επιβάτιδα δεν παρουσιάζει συμπτώματα αλλά παραμένει σε καραντίνα μέχρι ιατρικής έγκρισης.

Το MV Hondius αποκλείστηκε στα ανοιχτά αφού του αρνήθηκε το Πράσινο Ακρωτήριο και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν τελικά στα Κανάρια Νησιά.

Ένα απομονωμένο νησί στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού βρίσκεται αντιμέτωπο με φόβους για εξάπλωση του χανταϊού, μετά από ξέσπασμα του ιού σε κρουαζιερόπλοιο.

Τα νησιά Πίτκερν αποτελούνται από τέσσερα ηφαιστειακά νησιά στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου στα μισά της απόστασης ανάμεσα στη Νέα Ζηλανδία και το Περού.

Στα νησιά ζουν μόλις 35 κάτοικοι και η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω 32ωρου ταξιδιού με πλοίο από τη Μανγκαρέβα, ένα μικρό νησί της Γαλλικής Πολυνησίας.

Ωστόσο, παρά την απομόνωσή τους, μια γυναίκα που είχε εκτεθεί στον χανταϊό έφτασε εκεί, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Η γυναίκα ήταν επιβάτιδα του MV Hondius, όπου καταγράφηκαν τρεις θάνατοι μετά από ξέσπασμα του ιού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πριν όμως οι αρχές καταφέρουν να τη βρουν, η γυναίκα είχε ήδη αποβιβαστεί από το πλοίο και πέταξε για το Σαν Φρανσίσκο.

Από εκεί ταξίδεψε στην Ταϊτή και στη Μανγκαρέβα, πριν επιβιβαστεί στο πλοίο που οδηγεί στα νησιά Πίτκερν.

Αν και μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει συμπτώματα, οι αρχές της επέβαλαν να παραμείνει στο νησί μέχρι να λάβει ιατρική έγκριση.

Το MV Hondius βρισκόταν λίγο πριν ολοκληρώσει το ταξίδι του στον Ατλαντικό, έχοντας αναχωρήσει από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα, όταν ξέσπασε η επιδημία χανταϊού.

Αφού του αρνήθηκαν την άδεια να δέσει στο Πράσινο Ακρωτήριο, το πλοίο παρέμεινε αποκλεισμένο στα ανοιχτά, ενώ το πλήρωμα προσπαθούσε να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση.

Έκτοτε, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στα Κανάρια Νησιά και επέστρεψαν αεροπορικώς στις χώρες τους.

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κάλεσε τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού, καθώς οι αρχές στο Παρίσι δήλωσαν ότι μια Γαλλίδα που προσβλήθηκε από τον ιό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius πάσχει από την πιο σοβαρή μορφή της νόσου και έχει τεθεί σε αναπνευστήρα.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ευχαρίστησε την Ισπανία για τη «συμπόνια και την αλληλεγγύη» που επέδειξε υποδεχόμενη το κρουαζιερόπλοιο και κάλεσε τις αρχές να ακολουθήσουν τις συμβουλές και τις συστάσεις του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν 42ήμερη καραντίνα και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βλέπουμε την έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει και, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, είναι πιθανό να δούμε περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη την Τρίτη.

Το MV Hondius, το οποίο απέπλευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, βρέθηκε στο επίκεντρο της επιδημίας, αφού τρεις επιβάτες - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - πέθαναν από τον ιό. Αν και συνήθως μεταδίδεται από άγρια ​​τρωκτικά, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από άτομο σε άτομο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής.

Ο ΠΟΥ έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει έντεκα κρούσματα της παραλλαγής του ιού των Άνδεων, μεταξύ των οποίων μια Γαλλίδα και ένας Αμερικανός υπήκοος που βρέθηκε θετικός μετά την εκκένωσή του από το πλοίο. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Παρίσι δήλωσαν αργά την Τρίτη ότι η Γαλλίδα ασθενής μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας με «την πιο σοβαρή μορφή καρδιοπνευμονικής νόσου».

Ο Δρ Ξαβιέ Λεσκούρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η 65χρονη είχε υποκείμενα νοσήματα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. «Βρίσκεται σε αναπνευστήρα και σε υποστήριξη ζωής για να ξεπεράσει αυτό το στάδιο», είπε.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ένας από τους 14 Ισπανούς που εκκενώθηκαν από το πλοίο και τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός στον χανταϊό και εμφάνιζε συμπτώματα. «Ο ασθενής που βρέθηκε προσωρινά θετικός χθες επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Ο ασθενής παρουσίασε χθες χαμηλό πυρετό και ήπια αναπνευστικά συμπτώματα, αλλά προς το παρόν είναι σταθερός και δεν παρουσιάζει εμφανή κλινική επιδείνωση».

Ο δρ Τέντρος, ο οποίος μιλούσε με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες , δήλωσε ότι είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα λόγω του βαθμού αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιβατών στο πλοίο πριν σημάνει συναγερμός και επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα σε επιβάτη στις 2 Μαΐου.

«Θα περιμέναμε περισσότερα κρούσματα επειδή, όπως ίσως θυμάστε, το πρώτο κρούσμα στο πλοίο ήταν στις 6 Απριλίου... [και] υπήρξε πολλή αλληλεπίδραση, στην πραγματικότητα, με τους επιβάτες. Και όπως γνωρίζετε, η περίοδος επώασης είναι επίσης έξι έως οκτώ εβδομάδες.». «Έτσι, λόγω της αλληλεπίδρασης όσο βρίσκονταν ακόμα στο πλοίο - ειδικά πριν αρχίσουν να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων - λόγω της αλληλεπίδρασης, θα αναμέναμε περισσότερα κρούσματα λόγω ορισμένων από αυτά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού».

Ο Τέντρος είπε ότι οι μεμονωμένες χώρες ήταν πλέον υπεύθυνες για τους πολίτες τους μετά την εκκένωση, προσθέτοντας: «Ελπίζω ότι θα φροντίσουν τους ασθενείς και τους επιβάτες, βοηθώντας τους και προστατεύοντας επίσης τους πολίτες τους. Αυτό περιμένουμε».

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι 10 άτομα από απομακρυσμένα νησιά του Νότιου Ατλαντικού που συνδέονται με το ξέσπασμα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο πρόκειται να μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που εμφανίσουν την ασθένεια.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ απέτισε επίσης φόρο τιμής στην ισπανική κυβέρνηση και τον λαό της Ισπανίας για την ανταπόκριση στην δεινή θέση των επιβαινόντων στο πλοίο, αφού οι αρχές στο Πράσινο Ακρωτήριο αρνήθηκαν την άδεια να δέσει. Περισσότεροι από 120 επιβάτες και μέλη πληρώματος εκκενώθηκαν από την Τενερίφη σε μια προσεκτικά συντονισμένη επιχείρηση την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφάνι Ριστ, δήλωσε χθες ότι, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές εάν το στέλεχος του χανταϊού που εμπλέκεται στην επιδημία μπορεί να έχει μεταλλαχθεί, οι αξιωματούχοι είναι «μάλλον καθησυχασμένοι». Η Ριστ δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση: «Υπάρχουν πράγματα... που δεν γνωρίζουμε για αυτόν τον ιό. Δεν έχουμε ακόμη την πλήρη αλληλουχία του ιού, κάτι που μας επιτρέπει να πούμε με βεβαιότητα σήμερα, ακόμη και αν είμαστε μάλλον καθησυχασμένοι μέχρι σήμερα... ότι αυτός ο ιός δεν έχει μεταλλαχθεί ακόμη».

Τα τελευταία αεροπλάνα που μετέφεραν επιβάτες και πλήρωμα αναχώρησαν από τα Κανάρια Νησιά τη Δευτέρα το βράδυ και έφτασαν στην Ολλανδία νωρίς την Τρίτη. Οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ότι και οι 26 επιβάτες της πρώτης πτήσης εκκένωσης είχαν βγει αρνητικοί στον ιό. Δύο ακόμη πτήσεις επαναπατρισμού προσγειώθηκαν αργότερα στην Ολλανδία, μεταφέροντας 28 ακόμη εκτοπισμένους, οι οποίοι θα τεθούν επίσης σε καραντίνα.

Το MV Hondius, το οποίο ανεφοδιάστηκε με καύσιμα και εφοδιάστηκε στην Τενερίφη, επιστρέφει τώρα στο λιμάνι του Ρότερνταμ με πλήρωμα 25 ατόμων, καθώς και έναν γιατρό και έναν νοσηλευτή.

