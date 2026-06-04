Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία: Ο Σεπέδα καταγγέλλει «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ

Snapshot Ο Ιβάν Σεπέδα κατήγγειλε παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας υπέρ του ακροδεξιού υποψηφίου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια αναδείχθηκε πρώτος στον πρώτο γύρο αλλά θα αναμετρηθεί με τον Σεπέδα στον δεύτερο γύρο της 21ης Ιουνίου.

Ο Σεπέδα χαρακτήρισε τη στήριξη Τραμπ ως κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία της Κολομβίας.

Ο δε λα Εσπριέγια υποσχέθηκε βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ αν εκλεγεί και στηρίζει σκληρή γραμμή απέναντι στις αντάρτικες οργανώσεις και το οργανωμένο έγκλημα.

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τον πρώτο γύρο δείχνει τον δε λα Εσπριέγια ως φαβορί για τον δεύτερο γύρο. Snapshot powered by AI

Ο υποψήφιος της αριστερής συμμαχίας στις προεδρικές εκλογές της Κολομβίας, Ιβάν Σεπέδα, κατήγγειλε «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία, λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο της 21ης Ιουνίου.

Η αντίδραση του Σεπέδα ήρθε μετά τη δημόσια στήριξη που εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος στον υποψήφιο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια. Ο εκατομμυριούχος δικηγόρος αναδείχθηκε, προς έκπληξη πολλών, πρώτος στον πρώτο γύρο της Κυριακής, χωρίς όμως να συγκεντρώσει το ποσοστό που θα του επέτρεπε να αποφύγει τον δεύτερο γύρο.

Ο δε λα Εσπριέγια θα αναμετρηθεί με τον Σεπέδα, πολιτικό σύμμαχο και διάδοχο του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο, του πρώτου αριστερού προέδρου στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας.

«Κίνδυνος για την εθνική κυριαρχία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Σεπέδα χαρακτήρισε τη στάση της Ουάσιγκτον ένδειξη «παρέμβασης» στα εσωτερικά της Κολομβίας και έκανε λόγο για «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία» του λαού και του έθνους της χώρας.

Αντίθετα, ο δε λα Εσπριέγια ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «αποφασιστικής σημασίας υποστήριξή του» και υποσχέθηκε ότι, εφόσον εκλεγεί, οι σχέσεις Κολομβίας - ΗΠΑ θα φτάσουν σε «άνευ προηγουμένου» επίπεδο.

Ο 47χρονος ακροδεξιός υποψήφιος εμφανίζεται με σκληρή γραμμή απέναντι στις αντάρτικες οργανώσεις και τα εγκληματικά δίκτυα, σε μια χώρα που παραμένει η μεγαλύτερη παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως. Η στήριξη των ΗΠΑ αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του πρότασης στο ζήτημα της ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρέμβει δημόσια και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στη Λατινική Αμερική, στηρίζοντας προσωπικότητες της δεξιάς και της ακροδεξιάς, όπως τον Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, τον Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή και τον Νάσρι Ασφούρα στην Ονδούρα.

Ο Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, κάλεσε τους πολίτες της Κολομβίας να ψηφίσουν με «απόλυτη ελευθερία». Παράλληλα, τους προέτρεψε να μη δεχθούν να γίνουν «σκλάβοι» και η χώρα τους «αποικία» κανενός.

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τον πρώτο γύρο δείχνει πλέον τον δε λα Εσπριέγια ως φαβορί για τον δεύτερο γύρο.