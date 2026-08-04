Συμβούλιο Ειρήνης προς Νετανιάχου: Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η πλήρης αποχώρηση από τη Γάζα

Μετά τη δύσκολη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, το Συμβούλιο διαβεβαίωσε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» θα γίνει μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Γιάννης Φιλιππάκος

Συμβούλιο Ειρήνης προς Νετανιάχου: Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η πλήρης αποχώρηση από τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Συμβούλιο διαβεβαίωσε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» θα γίνει μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς.
  • Η κυβέρνηση Νετανιάχου εξέφρασε επιφυλάξεις για το πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου που ανακοίνωσε ο Τραμπ, επιμένοντας στην αντιμετώπιση κάθε απειλής.
  • Η Χαμάς αποδέχθηκε τον οδικό χάρτη που προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την παράδοση του οπλισμού της σε παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή.
  • Παρά τη συμφωνία, συνεχίστηκαν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με πάνω από δέκα αεροπορικά πλήγματα και 19 νεκρούς από την Κυριακή.
  • Οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα του αφοπλισμού της Χαμάς, με το Ισραήλ να απαιτεί επαληθεύσιμη αποστρατιωτικοποίηση και τη Χαμάς σταδιακή παράδοση όπλων σε ανεξάρτητο φορέα.
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Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Η τοποθέτηση έγινε μετά τη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον ύπατο εκπρόσωπο του Συμβουλίου για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος χαρακτήρισε τις συνομιλίες δύσκολες.

«Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς», ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει τις περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ από εκείνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Παρά τις δυσκολίες, το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι στη συνάντηση επιτεύχθηκε «κατανόηση των κοινών στόχων» με την ισραηλινή πλευρά.

Οι ενστάσεις του Ισραήλ

Η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε ήδη μεταφέρει στην Ουάσιγκτον τις επιφυλάξεις της για το πλαίσιο που ανακοίνωσε ο Τραμπ και αφορά την εφαρμογή της επόμενης φάσης του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Η εκδοχή που δημοσιοποιήθηκε δεν αντικατοπτρίζει τη θέση του Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου, Ντόρον Σπίλμαν.

Το Ισραήλ επανέλαβε ακόμη ότι δεν πρόκειται να αναδιπλωθεί και ότι θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή.

Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχθηκε τον οδικό χάρτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης. Το σχέδιο προβλέπει τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την παράδοση και αποθήκευση του οπλισμού της οργάνωσης από την παλαιστινιακή τεχνοκρατική Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας.

Ο αφοπλισμός συνδέεται με τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία θα χωρίζει τον ισραηλινό στρατό από τις περιοχές που θα ελέγχονται από τη νέα διοίκηση.

Συνεχίζονται τα πλήγματα

Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις στη Γάζα. Σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, από την Κυριακή έχουν καταγραφεί περισσότερα από δέκα αεροπορικά πλήγματα, με 19 νεκρούς.

Οι εχθροπραξίες δεν σταμάτησαν πλήρως ούτε μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο του 2025, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε βιώσιμη συμφωνία είναι η «πραγματική, επαληθεύσιμη και μη ανατρέψιμη» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Η παλαιστινιακή οργάνωση, από την πλευρά της, ζητεί ο αφοπλισμός να γίνει σταδιακά και τα όπλα της να παραδοθούν σε ανεξάρτητο φορέα.

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