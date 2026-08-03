ΣΚΑΪ: Αποκαλύφθηκε ο τίτλος της εκπομπής Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου

Ένα μήνα σχεδόν μετά την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, με την οποία καλωσόριζε τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο στο δυναμικό του, αποκαλύφθηκε ο τίτλος της μεσημεριανής εκπομπής τους.

«Studio στις 3» θα λέγεται το μαγκαζίνο, θυμίζοντας αρκετά τον τίτλο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τον οποίο συνδέθηκε το δίδυμο. Επίσης, ο πολυσυζητημένος καναπές, όπως βλέπουμε στο τρέιλερ, θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό στοιχείο του σκηνικού.

https://www.instagram.com/p/DblZSISDyXi/

«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές. Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο. Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΣΚΑΪ που βγήκε στις αρχές Ιουλίου.