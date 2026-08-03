Ο Πούτιν παίζει μπάλα - Η πάσα στην τελετή λήξης του «Big Break»

Snapshot Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμμετείχε στην τελετή λήξης του Πανρωσικού διαγωνισμού "Big Break" στο Κρασνογιάρσκ.

Το "Big Break" είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός για παιδιά και εφήβους στη Ρωσία, με 12 τομείς που καλύπτουν επιστήμη, τεχνολογία, τέχνη και δημιουργικότητα.

Οι 300 νικητές του διαγωνισμού θα ταξιδέψουν με ειδικό τρένο σε όλη τη Ρωσία.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και ανέφερε ότι πολλοί από αυτούς έχουν φοιτήσει σε κορυφαία ρωσικά πανεπιστήμια.

Κατά την άφιξή του, ο Πούτιν επέδειξε τις δεξιότητές του στο ποδόσφαιρο, κλωτσώντας μια μπάλα στη σκηνή. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε τη Δευτέρα στο Κρασνογιάρσκ και την πανεπιστημιούπολη του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Σιβηρίας για να συμμετάσχει στην τελετή λήξης του Πανρωσικού διαγωνισμού "Big Break".

Ο Πούτιν επισκέφθηκε για τελευταία φορά το Κρασνογιάρσκ τον Μάρτιο του 2019.

Κατά την είσοδό του, ο Πούτιν επέδειξε τις δεξιότητές του στο ποδόσφαιρο, κλωτσώντας μία μπάλα στη σκηνή.

⚽️🇷🇺 President Putin Shows Off His Ball Skills Arriving for “Bolshaya Peremena” Competition Finals Ceremony



The “Bolshaya Peremena" (Big Change) is the largest contest for children and teenagers in the country - providing participants with an invaluable opportunity to connect… pic.twitter.com/JZBEhDaz67 — RT_India (@RT_India_news) August 3, 2026

Το Big Break (ή Bolshaya Peremena - Μεγάλη Αλλαγή) είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός για παιδιά και εφήβους στη χώρα - προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ανεκτίμητη ευκαιρία να συνδεθούν με κορυφαίες ρωσικές εταιρείες.

Ο διαγωνισμός έχει 12 τομείς, οι οποίοι ονομάζονται «προκλήσεις»: από την επιστήμη και την τεχνολογία μέχρι την τέχνη και τη δημιουργικότητα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν καινοτόμα σχέδια. Οι νικητές θα είναι 300 μαθητές. Θα ταξιδέψουν με ειδικό τρένο σε όλη τη Ρωσία.

Στην ομιλία του ο Πούτιν ευχαρίστησε τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους φιναλίστ.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι πολλοί από τους διαγωνιζόμενους έγιναν φοιτητές κορυφαίων ρωσικών πανεπιστημίων. Ο Πούτιν συνομίλησε και με τους φιναλίστ του διαγωνισμού.