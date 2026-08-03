Φωτιά στον Βοτανικό - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στον Βοτανικό - Επί τόπου η Πυροσβεστική
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας 'Αννης στον Βοτανικό Αττικής η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 21:00. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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