Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

Snapshot Ο οδηγός στην Ξάνθη έσωσε τη ζωή άνδρα που πνιγόταν εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου.

Είχε παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που του επέτρεψαν να αντιδράσει άμεσα και σωστά.

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδραση του οδηγού ήταν καθοριστικές για τη διάσωση του άνδρα.

Η εταιρεία του οδηγού τον συνεχάρη δημόσια και ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την εκπαίδευση του προσωπικού.

Η λαβή Χάιμλιχ είναι κρίσιμη τεχνική σε περιστατικά πνιγμονής λόγω απόφραξης αεραγωγού και η σωστή εφαρμογή της μπορεί να σώσει ζωές. Snapshot powered by AI

Η άμεση αντίδραση ενός περαστικού και η σωστή εκπαίδευση πρώτων βοηθειών έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 31/7 στην πλατεία Ελευθερίας της Ξάνθης, όταν ένας οδηγός διαπίστωσε ότι άνδρας που βρισκόταν στο δρόμο πνιγόταν από ξένο αντικείμενο.

Άμεσα σταμάτησε στο σημείο και έκανε τη λαβή Χάιμλιχ στον άνδρα, με αποτέλεσμα να του σώσει τη ζωή. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το περιστατικό σημειώθηκε στη μέση του δρόμου με αρκετούς περαστικούς να κοιτάνε τη διάσωση.

Ο οδηγός είχε παρακολουθήσει σεμινάρια εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και γνώριζε πώς να πραγματοποιήσει τη λαβή σε κατάσταση πνιγμονής, ενώ η άμεση αντίδρασή του και η ψυχραιμία που κράτησε, στάθηκαν καθοριστικά στη διάσωση του ανθρώπου.

Η λαβή Χάιμλιχ εφαρμόζεται σε περιστατικά πνιγμονής, όταν ένα άτομο δεν μπορεί να αναπνεύσει εξαιτίας απόφραξης του αεραγωγού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η άμεση και σωστή αντίδραση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Η εταιρεία που εργάζεται ο οδηγός, με ανακοίνωσή της, συνεχάρη τον εργαζόμενό της και ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συμβολή του στην εκπαίδευση του προσωπικού της.

«Η εταιρεία μας θέλει να συγχαρεί θερμά οδηγό της, ο οποίος κατάφερε να σώσει μια ανθρώπινη ζωή την Παρασκευή 31/07/2026 στην πόλη της Ξάνθης, χρησιμοποιώντας τη λαβή Χάιμλιχ. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πολύτιμη συμβολή του στην εκπαίδευση των υπαλλήλων μας πάνω σε τεχνικές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και λαβών, αποτέλεσμα της οποίας απέβη σωτήριο».

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