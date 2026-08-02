Ινδονησία: Φωτιά ξέσπασε σε φέριμποτ στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα - Τουλάχιστον 5 νεκροί

Φωτιά ξέσπασε σε φέριμποτ που μετέφερε 250 επιβάτες και μέλη πληρώματος στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον πέντε άτομα, ενώ 41 ακόμη αγνοούνται, όπως ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Το φέριμποτ, το KMP Mutiara Sentosa 2, είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Ταντζούνγκ Περάκ στη Σουραμπάγια με προορισμό το Μακάσσαρ, όταν ο κυβερνήτης ανέφερε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος, λίγες ώρες μετά την έναρξη του ταξιδιού.

Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να εκκενώσουν αρκετούς επιβάτες, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι που πήδηξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Ο Νανάνγκ Σιγκίτ, επικεφαλής του Γραφείου Έρευνας και Διάσωσης της Σουραμπάγια, δήλωσε ότι αρκετά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή συμμετείχαν επίσης στην επιχείρηση διάσωσης.

«Το σκάφος TB Hasnur 26 και το βρετανικό Mentor βοηθούν στην εκκένωση των επιβατών που πήδηξαν από το KMP Mutiara Sentosa 2. Τέσσερα ακόμη σκάφη βρίσκονται πλέον δίπλα στο φέριμποτ και συνδράμουν επίσης», δήλωσε ο Νανάνγκ σε τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τον Νανάνγκ, το φέριμποτ βρισκόταν περίπου 19 ναυτικά μίλια από το νησί Μπουρουάν Σαπούδι, την πλησιέστερη ξηρά.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τα ανώτερα καταστρώματα του φέριμποτ, καθώς οι φλόγες έχουν τυλίξει όλο το πλοίο.

Ο Νανάνγκ ανέφερε ότι το πρώτο πλοίο που έφτασε στην περιοχή, το «Meratus Project 3», δεν μπόρεσε να πλησιάσει το φλεγόμενο πλοίο, καθώς μετέφερε εύφλεκτο φορτίο.