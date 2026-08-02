Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλεται η λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, για «πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια», εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη.

«Εξαιτίας της νέας πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη, μια από δύο τελευταίες μονάδες παραγωγής στον πυρηνικό σταθμό Paks θα τεθεί εκτός λειτουργίας στη 1.30 το πρωί (τοπική ώρα, 02.30 ώρα Ελλάδας)», έγραψε ο πρωθυπουργός στον λογαριασμό του στο «Χ» λίγο πριν από την προγραμματισμένη διακοπή.

«Η παραγωγή του σταθμού θα μειωθεί έτσι σε μόλις 240 μεγαβάτ», δήλωσε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι ο σταθμός «θα σταματήσει εντελώς τη λειτουργία του για πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια».

Το εργοστάσιο Paks, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νοτίως της Βουδαπέστης, καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Την Παρασκευή, η εταιρία που εκμεταλλεύεται τον σταθμό, οι τέσσερις αντιδραστήρες του οποίου, που έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογία της σοβιετικής εποχής ψύχονται με νερό που αντλείται από τον Δούναβη, είχε ανακοινώσει ότι η νέα υποχώρηση της στάθμης των υδάτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη αναστολή λειτουργίας του σταθμού προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι η λειτουργία θα μπορούσε να διακοπεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο.

Εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων και της ακραίας ζέστης που πλήττει την Ευρώπη από την άνοιξη, η στάθμη του νερού στον Δούναβη έχει φθάσει σε κάποια σημεία σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.