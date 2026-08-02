Φωτιές, ΕΣΥ, φιλοδωρήματα, ανάπλαση ΔΕΘ και «Οδύσσεια»: Η εβδομαδιαία ανασκόπηση Μητσοτάκη

Snapshot Οι καταστροφικές πυρκαγιές προκάλεσαν τον θάνατο τριών πυροσβεστών και χαρακτηρίστηκαν από ανέμους έως 10 μποφόρ.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους πυροσβέστες και τόνισε ότι η σφοδρότητα των φυσικών φαινομένων ξεπερνά κάθε επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Υπήρξαν αναφορές στις αποζημιώσεις των πληγέντων και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για εργασία, υγεία και υποδομές.

Το μεταναστευτικό ζήτημα αποτέλεσε επίσης αντικείμενο αναφοράς στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Snapshot powered by AI

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών πυροσβεστών, κυριάρχησαν στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την τελευταία πριν τις διακοπές.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για πρωτοφανείς συνθήκες με ανέμους που έφτασαν έως και τα 10 μποφόρ, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες και υπογράμμισε ότι, παρά τη σημαντική ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η σφοδρότητα των φυσικών φαινομένων υπερβαίνει κάθε επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποζημιώσεις των πληγέντων, στο μεταναστευτικό, αλλά και σε σειρά κυβερνητικών παρεμβάσεων για την εργασία, την υγεία και τις υποδομές.