Σταύρος Γεωργίου: Τι κρύβει το λάπτοπ του δικηγόρου

Snapshot Ο 28χρονος Αιγύπτιος που προφυλακίστηκε για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου φέρεται να άλλαξε την εκδοχή του για την τύχη του φορητού υπολογιστή του θύματος.

Η οικογένεια του δικηγόρου ζητά σε βάθος έρευνα και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων εμπλεκομένων και διαφορετικού κινήτρου για τη δολοφονία.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι γνώριζε τον δικηγόρο χρόνια και ότι η σύγκρουση δεν ήταν τυχαία, ενώ αρνείται την πρόθεση δολοφονίας.

Η κατηγορία έχει μετατραπεί από κλοπή σε ληστεία, γεγονός που επηρεάζει το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει για την προσωρινή επιμέλεια των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του θύματος, που βρίσκονται σε επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Snapshot powered by AI

Μετά την προφυλάκιση του 28χρονου Αιγυπτίου για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφέιο του στην 3ης Σεπτεμβρίου, η υπόθεση δεν κλείνει αλλά τα στοιχεία δίνουν νέα τροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o φορητός υπολογιστής του 73χρονου δικηγόρου αποκτά νέα βαρύτητα, όπως και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 28χρονου και οι αιχμές της οικογένειάς του, ανοίγουν νέα πεδία έρευνας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος τόσο για την ανθρωποκτονία όσο και για την ξεχωριστή υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίασης του νόμου περί ναρκωτικών, φέρεται να αλλάζει τον αρχικό ισχυρισμό του για την τύχη του λάπτοπ του θύματος.

Στην προανακριτική απολογία του είχε υποστηρίξει ότι το πούλησε για 50 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το παρέδωσε σε φίλο του. Η αλλαγή αυτή δεν θεωρείται δευτερεύουσα. Οι ερευνητές, εφόσον φτάσει στα χέρια τους, θα εξετάσουν τι ακριβώς περιέχει ο φορητός υπολογιστής, αν υπάρχουν επαγγελματικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και γιατί ο κατηγορούμενος φέρεται να τον μετέφερε από τον χώρο του εγκλήματος.

Το πραγματικό κίνητρο

Παράλληλα, η οικογένεια του δολοφονημένου δικηγόρου επιχειρεί να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της υπόθεσης. Ο νομικός παραστάτης της, Νίκος Γαλάνης, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και ζήτησε να συνεχιστεί σε βάθος η ανακριτική έρευνα.

Όπως τόνισε, «ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το πραγματικό κίνητρο να μην είναι αυτό που μέχρι σήμερα παρουσιάζεται. «Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η υπόθεση εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ενός βίαιου διαπληκτισμού με κατάληξη τη ληστεία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του 28χρονου, Χρήστο Ψαρρά, η κατηγορία έχει μετατραπεί από κλοπή σε ληστεία, γεγονός που αλλάζει και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του, διαφοροποιούμενος και σε αυτό το σημείο από την προανακριτική εξέταση, ότι γνώριζε τον Σταύρο Γεωργίου επί χρόνια, καθώς ο δικηγόρος είχε αναλάβει παλαιότερα ζητήματα σχετικά με το άσυλό του. «Δεν επρόκειτο για τυχαία συνάντηση», φέρεται να είπε στην απόλογία του.

Κατά τις ίδιες πηγές, υποστήριξε ότι ήταν δυσαρεστημένος με τον δικηγόρο, θεωρώντας ότι τον κοροϊδεύει καθώς δεν του χορηγήθηκε τελικά άσυλο, παραβλέποντας προφανώς ότι κατά τη διάρκεια που του είχε δοθεί το προσωρινό καθεστώς ασύλου τέλεσε, σύμφωνα με την κατηγορία που του αποδίδεται, το αδίκημα της ασέλγειας. Επανέλαβε, δε, τον ισχυρισμό ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 73χρονο ποινικολόγο. «Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου, τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε.

Εν αναμονή της απόφασης

Ωστόσο, η δολοφονία και τα αίτια πίσω από αυτήν είναι μόνο το ένα σκέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Παράλληλα, εξελίσσεται και ένα δεύτερο, βαθιά ανθρώπινο δράμα, η τύχη των 16χρονων δίδυμων κοριτσιών του δικηγόρου. Η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την προσωρινή επιμέλειά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα έχουν καταθέσει ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου και η παιδοψυχολόγος που είναι δίπλα στα παιδιά από τότε που εκείνα ήταν ακόμα δύο ετών, ζητώντας να ασκήσουν από κοινού την προσωρινή επιμέλεια ώστε να εξασφαλιστούν τόσο η καθημερινή φροντίδα όσο και η ψυχολογική στήριξή τους.

Τα κορίτσια είχαν μεγαλώσει με τον πατέρα τους, ενώ καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους έχει και η γιαγιά τους, μητέρα του δικηγόρου, η οποία πέθανε λίγους μήνες πριν από τη δολοφονία. Η απώλεια της γιαγιάς τους είχε ήδη επιβαρύνει ψυχολογικά τις δύο αδελφές. Το δεύτερο χτύπημα ήρθε όταν εντόπισαν τον πατέρα τους νεκρό στο γραφείο του, αφού ανησύχησαν επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Σύμφωνα με πρόσωπα κοντά στην οικογένεια, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

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