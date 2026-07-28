Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο
«Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», είπε στους αστυνομικούς
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- Ο 28χρονος κατηγορούμενος παραχθηκε ότι γνώριζε τον Σταύρο Γεωργίου εδώ και πολύ καιρό.
- Ο δικηγόρος είχε αναλάβει την υπόθεση ασύλου του 28χρονου.
- Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι πούλησε το λάπτοπ για 50 ευρώ.
- Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την κατάθεση του 28χρονου στους αστυνομικούς.
Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
Σύμφωνα με το Star, ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος, που έχει προφυλακιστεί, γνώριζε καιρό τον δικηγόρο στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του.
«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», φέρεται να είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος.
«Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.
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