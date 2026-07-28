Σύρος: «Άνοιξα την πόρτα και είδα το μαχαίρι στο χέρι της, φώναξε και ο άντρας μου την κυνήγησε»

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο.

Ο 42χρονος εργολάβος υποστηρίζει ότι η πράξη του ήταν άμυνα σε απειλητική κίνηση της διασώστριας.

Η 30χρονη σύντροφος του εργολάβου κατέθεσε ότι είδε τη διασώστρια να κρατά μαχαίρι και φώναξε για να την απομακρύνει.

Ο 41χρονος ισχυρίζεται ότι χτύπησε τη διασώστρια αφού εκείνη προσπάθησε να τον τραυματίσει με το μαχαίρι.

Η απόφαση για προφυλάκιση ή επιβολή περιοριστικών όρων στους κατηγορουμένους είναι σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν στη Σύρο οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας, η οποία κηδεύτηκε σήμερα, ενώ αυτή την ώρα ανακριτής και εισαγγελέας αποφασίζουν για την ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 42χρονος εργολάβος επιμένει στην εκδοχή της άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η πράξη του ήταν αποτέλεσμα φόβου και αντίδρασης σε μια απειλητική κίνηση. Όπως ανέφερε στην απολογία του, χτύπησε την 41χρονη με το μαχαίρι που κρατούσε την ώρα που έτρωγε και στη συνέχεια την καταδίωξε.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, όταν η διασώστρια κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι, πλησίασε και της σήκωσε την κουκούλα προκειμένου να δει ποια ήταν. Όπως είπε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για μία γνωστή του, τη Δέσποινα, καθώς δεν την αναγνώρισε αμέσως, και όταν κατάλαβε ότι ήταν η 41χρονη διασώστρια σοκαρίστηκε.

Σύμφωνα με το cyclades24 υποστήριξε:

“Εγώ μόλις είχα γυρίσει και η γυναίκα μου, μου είχε βάλει να φάω. Έκοβα τυρί εκείνη την ώρα και τότε έφτασε στο σπίτι η 42χρονη. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της.

Έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εκείνη την ώρα έτρωγα και γι αυτό δεν άκουσε συνομιλίες.

Τότε χτύπησε το κουδούνι. Η γυναίκα μου μισάνοιξε την πόρτα και εκείνη με ορμή μπήκε μέσα. Έκανε κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της γυναίκας μου και μετά άρχισε να διασπαθίζει το μαχαίρι προς τα εμένα και προσπάθησε να με χτυπήσει στο λαιμό. Τότε έκανα περιστροφή στο χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω“.

Την ίδια ώρα, η 30χρονη σύντροφός του περιέγραψε στους δικαστικούς λειτουργούς τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Όπως φέρεται να ανέφερε, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και αντίκρισε τη διασώστρια να κρατά μαχαίρι στο χέρι. Θεώρησε ότι απειλούσε την ίδια και άρχισε να της φωνάζει.

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