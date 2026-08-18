Επείγουσα διακομιδή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα για 22χρονο

Snapshot Ένας 22χρονος Έλληνας μεταφέρθηκε επείγοντα από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Η διακομιδή έγινε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Στην Ηγουμενίτσα παρέλαβε τον ασθενή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ως άμεση ανταπόκριση σε επείγον περιστατικό υγείας. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση επείγουσας διακομιδής ασθενούς πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συγκεκριμένα, 22χρονος Έλληνας, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Στο σημείο ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στα Ιωάννινα και στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου εισήχθη για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της άμεσης ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών σε επείγον περιστατικό υγείας.

Διαβάστε επίσης