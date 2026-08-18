Μυτιλήνη: Διασώθηκαν πέντε ναυαγοί στο Πλωμάρι - Βυθίστηκε το σκάφος τους

Στον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ατόμων προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετά τη βύθιση ερασιτεχνικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή «Μερσινιά» Πλωμαρίου στη Μυτιλήνη.

Οι πέντε επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στην παραλία Τάρτι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.